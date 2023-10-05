平治 BAM Festival 2023：TODAY. TOMORROW. TO BEYOND

平治一年一度大型盛事 「BAM Festival」，將於今年10月13日至15日 (星期五至日) 強勢回歸中環海濱活動空間。今年BAM Festival主題為「TODAY. TOMORROW. TO BEYOND」，平治將會以最新車型、高科技、人工智能、綠色創意、藝術、電競、音樂和娛樂等多元化的體驗活動。

BAM Festival將率先預覽全新的E-Class及Mercedes-AMG EQE SUV，和首次於香港公開亮相的純電動G-Class 概念車 - Concept EQG，這是即將推出純電動G-Class的概念車。

此外，兩部由廠方代表Mercedes-AMG Team Craft Bamboo Racing派出，即將前往參加本年第70 屆澳門格蘭披治大賽 - 國際汽聯GT 世界盃的高性能Mercedes-AMG GT3賽車，將會現身BAM Festival上作全球首度演示。



如欲了解更多資訊及登記，請瀏覽 https://www.bam.hk/zh_HK/。

梅賽德斯—奔馳香港有限公司簡介

集團於 1986 年在香港成立進口公司，擁有在東北亞地區，包括中國內地、香港及澳門的特許代理權，經營旗下多個品牌的業務。於 2005 年大中華區業務遷往北京。自 2006 年 1 月 1 日起，梅賽德斯—奔馳香港有限公司 (Mercedes-Benz Hong Kong Limited) 成立，接管在香港及澳門市場的批發業務。從 2013 年 3 月起，梅賽德斯—奔馳香港有限公司從中國業務獨立。目前，梅賽德斯—奔馳香港有限公司為 Mercedes-Benz，Mercedes-EQ，Mercedes-AMG 和 Mercedes-Maybach進口汽車及輕型商用車的香港及澳門進口商。

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(特約)