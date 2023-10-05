  • 30°C
香港時間 : 20231005日 (週四) 10:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】標普香港9月PMI跌至49.6、連續3個月收縮　私營企業對前景看法悲觀

宏觀解讀 09:39 2023/10/05

分享：

分享：

【香港經濟】標普香港9月PMI跌至49.6、連續3個月收縮　私營企業對前景看法悲觀

標普全球公布，香港9月份採購經理指數（PMI）報49.6，稍低於8月的49.8，連續3個月低於50盛衰分界線，主要由於私營企業面對本土及海外需求放緩，導致產出減少，以及對前景看法趨於悲觀有關。不過，就業市場仍強勁，勞工市場持續偏緊，

調查指，經濟低迷與新增訂單持續減少有關，新業務量已經連跌3個月，而第三季末的新業務量更出現一年來最大跌幅，來自海外及內地的新業務也同樣惡化。9月份在國內外需求減弱，競爭增加及惡劣天氣衝擊下，對客戶需求產生負面影響。

進口成本下降緩和了通脹壓力

標準普爾全球經濟副總監Jingyi Pan表示，9月份PMI數據顯示香港的私營部門持續疲弱，部分與颱風蘇拉襲港有關，但新增訂單大跌，凸顯需求廣泛下跌的。

他續稱，進口成本下降，香港私營企業的緩和了通脹壓力，是一個正面訊號，但同時有指標顯示原材料及交通運輸成本再次加快，這或會導致信心進一步惡化，預期對未來一年經濟產出的悲觀情緒持續。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】香港每6宗數碼交易　就有1宗可能是騙案？比例成世界最高？

相關文章：【香港排名】香港在全球普惠金融指數排名升至第二　新加坡續居首（附排名表）

相關文章：【香港儲備】政府2023/24財年首五個月赤字1362億　財政儲備跌穿7000億

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
經濟 經濟數據表現 香港 PMI
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【香港股市】港府加快推進打風不停市　據報指示工作組數周內提交可行計畫

下一篇文章

【打風消息】天文台︰一號風球會在今日維持、強颱風「小犬」今日與本港保持約500公里或以上距離　港股交易受影響機會降？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款