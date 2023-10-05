▲ 【香港經濟】標普香港9月PMI跌至49.6、連續3個月收縮 私營企業對前景看法悲觀

標普全球公布，香港9月份採購經理指數（PMI）報49.6，稍低於8月的49.8，連續3個月低於50盛衰分界線，主要由於私營企業面對本土及海外需求放緩，導致產出減少，以及對前景看法趨於悲觀有關。不過，就業市場仍強勁，勞工市場持續偏緊，

調查指，經濟低迷與新增訂單持續減少有關，新業務量已經連跌3個月，而第三季末的新業務量更出現一年來最大跌幅，來自海外及內地的新業務也同樣惡化。9月份在國內外需求減弱，競爭增加及惡劣天氣衝擊下，對客戶需求產生負面影響。

進口成本下降緩和了通脹壓力

標準普爾全球經濟副總監Jingyi Pan表示，9月份PMI數據顯示香港的私營部門持續疲弱，部分與颱風蘇拉襲港有關，但新增訂單大跌，凸顯需求廣泛下跌的。

他續稱，進口成本下降，香港私營企業的緩和了通脹壓力，是一個正面訊號，但同時有指標顯示原材料及交通運輸成本再次加快，這或會導致信心進一步惡化，預期對未來一年經濟產出的悲觀情緒持續。

相關文章：【香港排名】香港在全球普惠金融指數排名升至第二 新加坡續居首（附排名表）

相關文章：【香港儲備】政府2023/24財年首五個月赤字1362億 財政儲備跌穿7000億

編輯：陳韻妍