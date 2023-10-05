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【港股市況】阿里巴巴、美團逆市偏軟　百威亞太升逾5%　恒指微彈18點、成交進一步縮至470億（不斷更新）

股市 16:12 2023/10/05

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港股市況不斷更新

美股拗腰回升，港股輕微反彈。恒指高開54點，早段走勢反覆向好，曾升140點高見17336點，午後升幅收窄，恒生指數最終微升18點，收報17213點，成交縮至470億元，科指升0.1%，報3757點。美團 （03690） 跌近1%曾破底低見105.5元，阿里巴巴（009988）跌0.5%，騰訊 （00700） 升0.7%，百威亞太 （01876） 升逾5%，融創中國 （01918） 升逾6%，恒大 （03333） 挫11%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰ 【下一頁】

大行報告︰

【大行報告】百威亞太反彈半成　摩通：黃金周啤酒消費跑出、富瑞調低目標價仍看好可漲約8成

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】美團 （03690） 跌近1%曾破底低見105.5元，阿里巴巴（009988）跌0.5%，騰訊 （00700） 升0.7%，百威亞太 （01876） 升逾5%，融創中國 （01918） 升逾6%，恒大 （03333） 挫11%，恒生指數輕微反彈18點，收報17213點，成交縮至470億元，科指升0.1%，報3757點。

【16：00】恒指U盤前升21點，報17217點。

【15：41】美團 （03690） 轉跌0.8%，破底低見105.5元，阿里巴巴 （09988） 跌0.4%，騰訊 （00700） 升0.5%。

【15：30】藥明生物 （02269） 尾市跌2%，低見42.55元。

【15：26】大市升幅收窄至約13點，報17209點，科指升0.1%，報3757點。

【15：18】【中歐角力】阿里巴巴比利時物流樞紐惹間諜疑雲？　菜鳥e-Hub據報成監控目標

【15：03】港股尾市升約30點，報17225點，科指升0.3%，報3762點。

【14：45】美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 最新轉跌0.1%，騰訊 （00700） 升逾1%。

【14：32】【MPF】積金評級︰強積金9月人均虧損6600元　今年以來首次出現累計虧損、每人蝕600元

【14：16】美圖公司 （01357） 今早破頂高見3.65元後，股價回吐，倒跌近6%低見3.38元。

【13：40】百威亞太 （01876） 愈升愈有，股價升7%，高見16.12元。

【13：30】百威亞太 （01876） 最新升逾6%，觸16元，成交7479萬元。

【13：10】大市升幅收窄至約76點，報17272點，科指升0.7%，報3777點。

【13：06】聯合能源集團 （00467） 執行董事、主席兼控股股東張宏偉斥約9709.9萬元增持約1.1億股，每股平均價格約0.87元，股價升逾5%，高見1.02元。

【13：05】馬可數字科技 （01942） 挫逾21%，低見9.95元。

【13：03】百威亞太 （01876） 午後升逾5%，高見15.86元。

【13：00】港股午後初段升約123點，報17319點，科指升1.1%，報3793點。

【12：00】恒生指數半日反彈130點，報17326點，成交近267億元。科指升1.2%，報3797點。ATM升0.6%至近2%，蔚小理升逾2%至5%，融創 （01918） 升近一成，百威亞太 （01876） 升逾4%。

【11：41】港股中午收市前，恒指升約112點，報17308點，科指升1.1%，報3793點。

【11：31】【內房危機】香港法院批准融創境外債務重組計畫　融創股價升逾8%

【11：20】融創 （01918） 最新升半成，高見2.17元。香港法院批准融創境外債務重組計劃。

【11：03】百威亞太 （01876） 最新升逾4%，高見15.76元，暫為表現最好藍籌。

【11：01】滙豐 （00005） 股價逆市偏軟，跌0.2%，低見60.65元。

【10：50】大市反彈乏力，最新升幅升約55點，報17251點，科指升0.6%，報3775點。

【10：50】【電動車】Tesla隔晚抽高6%帶動電動車股上揚　蔚小理彈2%至6%

【10：45】新世界 （00017） 再彈2%，恒地 （00012） 升0.2%，新地 （00016） 升0.8%，信置 （00083） 升0.4%，長實 （01113） 跌0.6%。

【10：25】港股升幅略擴至100點，報17295點，科指升1%，報3791點。

【10：25】佳兆業健康 （00876） 升1倍，高見0.066元，成交117.7萬元。

【10：17】恒大 （03333） 、融創 （01918） 升逾4%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾1%，龍湖 （00960） 升0.8%，潤地 （01109） 升0.5%。

【10：06】阿里巴巴 （09988） 最新回軟轉跌0.2%，騰訊 （00700） 升0.6%，美團 （03690） 升0.4%。另外，小米 （01810） 跌0.5%，京東 （09618） 升1%。

【10：03】啤酒股造好，百威亞太 （01876） 升逾3%，潤啤 （00291） 、青啤 （00168） 升約1%。

【09：58】【香港股市】港府加快推進打風不停市　據報指示工作組數周內提交可行計畫

【09：41】【香港經濟】標普香港9月PMI跌至49.6、連續3個月收縮　私營企業對前景看法悲觀

【09：36】中生製藥 （01177） 逆市跌近2%，破底低見2.57元。

【09：31】Tesla（美︰TSLA）升近6%，蔚來 （09866） 升逾4%，小鵬汽車 （09868） 升逾6%，理想汽車 （02015） 升逾2%。

【09：26】三桶油逆市向下，中石油 （00857） 跌逾2%，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 跌逾1%。油價跌半成，紐約期油收報84.22美元，跌5.01美元或5.6%。布蘭特期油收報85.81美元，跌5.11美元或5.6%。

【分析】大摩調升三桶油今年盈利預測　最看好邊隻油股？

【09：21】友邦 （01299） 續升逾1%，ATM升0.5%至1%，蔚小理升逾2%至4%，恒指高開54點，開報17249點，科指升0.9%，報3784點。

【09：13】期指開報17290點，高開38點。

【09：04】恒指黑期升約30點，報17189點。

【08：04】【手機大戰】美商務部長：華為芯片上取得突破報道令人不安　需要動用更多手段實施出口管制

【07：45】【新股IPO】天圖投資1973以6.5元接近下限定價　香港發售部分認購不足、一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】張憶東：美長債息上升對港股衝擊已強弩之末︱上市公司商會梁嘉彰：香港不能再倚賴歐美資金回來

【07：45】港股ADR收報19231點，升36點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報61.55元，較港收市價高0.7元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報296.96元，較港收市價低0.64元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.28元，較港收市價高0.53元或0.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國俗稱小非農的ADP就業數據欠佳，市場預期可減低儲局加息機會，刺激美債息由接近4.9厘水平急回，跌穿4.8厘關口 ；美股拗腰回升 。道指一度跌129點，收市升127點，報33129點；標指升34點，收報4263點；納指升176點或1.35%，收報13236點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市跌22點　騰訊ADR靠穩（不斷更新）

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【ET財智Talk】美日股票基金升逾15% GUM雲天輝分析第4季強積金換馬策略及部署

責任編輯︰梁浩碩

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