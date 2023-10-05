【美國股市】債王格羅斯：美股估值仍過高　美國債券、股票仍不具投資吸引力

▲ 【美國股市】格羅斯：美股估值仍過高 美國債券、股票仍不具投資吸引力

美股近期受債息飈升的打擊而下挫，不過「債王」格羅斯（Bill Gross）認為，美股顯然估值仍然過高。他表示，通脹令美國聯儲局幾乎沒有減息空間，面對未來通脹徘徊於3%，儲局主席鮑威爾不會願意或能夠大幅降低短期利率，認為即使最近出現幾輪拋售，美國債券和股票仍不具投資吸引力。

格羅斯稱，美國國債息率上升，意味股票的預期收益被高估，稱標普500指數市盈率理應由目前的18倍降至12倍，惟市場對人工智能突破潛力的興奮，以及政府支出增加削弱了相關影響。

他表示，當經濟放緩或衰退時，債券通常會比股票表現更好。不過，就未來總回報而言，目前會放棄股票和債券，建議投資者採用稍微複雜的策略，例如併購套利（Merger Arbitrage）策略。

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責任編輯︰梁浩碩