  • 29°C
香港時間 : 20231005日 (週四) 08:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國股市】債王格羅斯：美股估值仍過高　美國債券、股票仍不具投資吸引力

宏觀解讀 08:41 2023/10/05

分享：

分享：

【美國股市】格羅斯：美股估值仍過高　美國債券、股票仍不具投資吸引力

美股近期受債息飈升的打擊而下挫，不過「債王」格羅斯（Bill Gross）認為，美股顯然估值仍然過高。他表示，通脹令美國聯儲局幾乎沒有減息空間，面對未來通脹徘徊於3%，儲局主席鮑威爾不會願意或能夠大幅降低短期利率，認為即使最近出現幾輪拋售，美國債券和股票仍不具投資吸引力。

格羅斯稱，美國國債息率上升，意味股票的預期收益被高估，稱標普500指數市盈率理應由目前的18倍降至12倍，惟市場對人工智能突破潛力的興奮，以及政府支出增加削弱了相關影響。

他表示，當經濟放緩或衰退時，債券通常會比股票表現更好。不過，就未來總回報而言，目前會放棄股票和債券，建議投資者採用稍微複雜的策略，例如併購套利（Merger Arbitrage）策略。

【美國加息】債王格羅斯：美十年債息短期將觸及5厘　債市目前明顯超賣

【美國經濟】債王格羅斯：岡拉克不配當「新債王」　其公司資產規模像歐洲小國

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
美股 債券 格羅斯
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【ET開市直擊】港股尋寶時機再現？友邦逆市升可跟進？（歡迎觀眾問股）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款