▲ 【新股IPO】天圖投資1973以6.5元接近下限定價 香港發售部分認購不足、一手中籤率100%（附分配結果連結）

天圖投資 （01973） 公布招股結果。中國投資公司天圖投資以每股6.5元定價，為招股價5.8元至11.4元的接近下限範圍定價，集資淨額10.1億元，一手400股中籤率100%，人人有份。天圖投資將於10月6日掛牌。【分配結果連結】

天圖投資香港公開發售部分認購不足，共錄得1469人認購，合共認購股份相當於初步可供認購香港發售股份總數的約0.26倍，至於國際發售部則獲輕微超額認購，超購近0.3倍。

所得款項淨額約65%用於進一步拓展其私募股權基金管理業務，25%作進一步發展及加強其直接投資業務，10%作一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩