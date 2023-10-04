▲ 【AAPL】庫克兩年以來首次大手減持蘋果 勁賺4150萬美元

新iPhone推出後，蘋果（Apple，美：AAPL）股價走弱，但無礙行政總裁庫克（Tim Cook）近日大手沽出蘋果股票。蘋果周二（3日）向美國證交會SEC提交申報文件，透露庫克本周累計出售51.1萬股蘋果，貨值8780萬美元，而稅後收益則為4150萬美元，是過去兩年來最大一次減持。

文件顯示，庫克此次出售後，仍持有約328萬股蘋果，價值約5.65億美元。庫克曾在2021年8月透過出售蘋果股票，勁賺3.55億美元。

蘋果9月推出了新iPhone 15系列，但未有提高價格，有專家認為，蘋果此舉是為了應對全球智慧型手機低迷。由於市場擔心智能手機需求復甦慢於預期，蘋果股價較7月所創下的歷史高位198.23美元下跌約13%。

金融投資顧問機構KeyBanc分析師將蘋果評級，由「增持」下調至「行業權重」（sector weight），原因是擔心蘋果最大市場美國的銷售增長可能在第四季度再次放緩。KeyBanc指出，由於美國面臨高通脹，因此潛在升級設備的手機用戶減少。

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責任編輯：李哲毅