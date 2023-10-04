▲ 【新股IPO】火鍋料連鎖店鍋圈食品再遞表 「丸類、滑類」首4個月貢獻營收逾19%？

內地火鍋食材供應商鍋圈食品再度遞表上市，聯席保薦人為華泰國際及中金公司。鍋圈食品截今年首4個月收入錄得20.78億元（人民幣，下同），按年跌3.8%，但公司期內轉盈賺1.10億元，去年同期虧損3095.6萬元；

鍋圈食品曾於今年4月首次遞表，早前彭博引述知情人士指，集資規模介乎3億至5億美元。

鍋圈食品作為火鍋料概念股，其打邊爐的「肉類」及「丸類及滑類」在今年首4個月貢獻收入19.9%及19.2%，而火鍋湯底則貢獻10.3%。

零售門店網絡為9844家

截至4月底，鍋圈食品在全國零售門店總數達9844家，當中包括9838家加盟店及6家自營店，不過，鍋圈食品並不收取加盟費。此外，公司亦開發線上銷售渠道，包括鍋圈APP、微信小程序及社交商務平台。

鍋圈食品提到，集資所得擬用於提高上游產能及效率、增強供應鏈能力；開設及經營自營店；建立產品研發中心以及升級和購買相關設備；營運資金及作一般公司用途。

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記者：伍鍵文