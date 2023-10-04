▲ 【監管執法】證監會與警務處成立虛擬資產交易平台聯合工作小組

JPEX事件令社會關注虛擬資產監管問題，證監會與警務處在周三（4日）宣布，已經成立了一個專責工作小組，以加強在監察及調查與虛擬資產交易平台相關的非法活動方面的合作。

該工作小組經雙方在2023年9月28日舉行高層會議後成立，由警務處商業罪案調查科、網絡安全及科技罪案調查科、財富情報及調查科以及證監會法規執行部及中介機構部的代表組成。

工作小組的成立目的是：

促進與虛擬資產交易平台可疑活動和違規行為有關的資訊分享；

執行可疑虛擬資產交易平台的風險評估機制；及

加強在相關調查中的協調與合作。

證監會法規執行部執行董事魏弘福（Christopher Wilson）表示，一向重視與警務處的合作關係，並期待雙方進行更緊密的協作，以運用各自的專業知識和資源，從而打擊有問題的虛擬資產交易平台，及保障投資者的利益。

警務處助理處長（刑事）鍾詠敏表示，警務處與證監會推行這個新的合作平台，有助於加快重要情報的交流及雙方的聯合協作，以應對虛擬資產交易平台帶來的挑戰。

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責任編輯：李哲毅