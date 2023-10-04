▲ 【美國經濟】美國醫保龍頭凱撒醫療人員周三發起罷工 料7.5萬工會成員參與

美國再出現罷工活動，綜合外電報道，由於人手短缺的爭議不斷升溫，美國醫保巨頭、非營利機構凱撒醫療（Kaiser Permanente）工會在當地時間周三（4日）早上開始罷工，預計數小時內將有超過7.5萬名工會成員參與，並持續到周六（7日）早上。

美國勞動力市場緊張和通脹導致今年汽車和影視業等眾多領域的工人因工資和福利問題，而出現有爭議的合約談判和罷工。凱撒的工會除了提高薪資和福利外，還要求長期投資，以解決人員短缺問題。

由8.5萬名員工組成的撒醫療工會聯盟（Coalition of Kaiser Permanente Unions）執行董事Caroline Lucas表示，人手危機導致工作條件不安全，病患照護狀況惡化。

罷工針對多地 凱撒：確保醫院和急症室保持開放

罷工將針對加州、科羅拉多州、俄勒岡州、維珍尼亞州、哥倫比亞特區和華盛頓州的凱撒醫院和醫療機構，涉及職業護士、急症技術人員、放射技術人員、X光技術人員、呼吸治療師、醫療助理、藥劑師和其他數百名職位。

凱撒醫療為近1300萬名患者提供服務，並在八個州及哥倫比亞特區經營 39 家醫院和 600 多個醫療诊所。凱撒表示，已制定應急計劃，以確保患者在罷工期間繼續接受護理，所有醫院和急症室將保持開放。

凱撒醫療上半年利潤30億美元

工會堅持認為凱撒醫療需要雇用1萬名新的醫護人員來填補當前的空缺。凱撒醫療現有6.8萬名護士、21.3萬名技術人員、文員和行政人員，以及2.4萬名醫生。

工資是另一個爭論點，凱撒醫療表示，該公司已在四年內將工資全面提高12.5%至16%，並表示該公司「我們薪酬在每個經營市場均處於領先地位」。

凱撒醫療上半年利潤為30 億美元，過去五年利潤超過 240億美元。作為一個非營利組織，凱撒醫療收入不須繳所得稅，只繳納非常有限的財產稅。

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編輯：李哲毅