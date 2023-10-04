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【唱高散貨】涉「8億唱高散貨」24名被告再提堂 押後至明年4月再訊續待調查

股市 20:54 2023/10/04

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24人涉嫌參與「唱高散貨」計劃，分別被控串謀詐騙及洗黑錢等共46項控罪，洗黑錢罪涉款逾8.2億，案件今（4日）於東區裁判法院再提堂。控方申請將案件押後，以作進一步調查，包括調查逾300個銀行帳戶及錄取逾百份口份。裁判官將案件押後至2024年4月10日再訊，所有被告續准保釋。

涉案24名被告分別面對共46項控罪，分6案處理。案發於2013年12月10日至2021年3月4日期間，控罪內容涉及3間上市公司股份，即富匯建築控股有限公司、嘉藝控股有限公司及永續農場發展有限公司，以及逾8.2億元非法得益。

首案13名被告為譚中維（40歲）、譚思亮（37歲）、郭偉良（60歲）、陳佳申（62歲）、許家進（39歲）、江珍（65歲）、譚紹亨（64歲）、張秀媚（59歲）、繆志誠（51歲）、周惠珍（46歲）、林志光（60歲）、鄭和標（62歲）及李寶平（54歲）。

當中譚中維及譚思亮同被控1項串謀詐騙，及1項交替控罪，即串謀在證券交易中，意圖欺詐或欺騙而使用計劃罪；譚中維、譚思亮及郭偉良同樣被控1項上述控罪及1項上述交替控罪；譚中維、譚思亮、江珍及張秀媚分別被控5項、6項、3項及2項洗黑錢罪，譚紹亨、繆志誠、周惠珍、林志光、鄭和標及李寶平則分別被控1項相同控罪，譚中維另與江珍同被控兩項相同控罪。

次案被告為譚紹祺（62歲），被控2項串謀欺詐罪，及其2項項交替控罪，即串謀在證券交易中，意圖欺詐或欺騙而使用計劃罪，譚另被控1項洗黑錢罪。

第3宗案件的6名被告為謝堯中（30歲）、胡漢璋（37歲）、張澤浩（36歲）、吳嘉文（37歲）、曹偉深（34歲），以及胡峻銘（35歲）。謝、張及胡漢璋同被控1項串謀欺詐罪，3人另被控1項交替控罪，即串謀在證券交易中，意圖欺詐或欺騙而使用計劃罪；謝、吳及胡漢璋同樣被控1項上述控罪及1項上述交替控罪；謝、曹則被控1項串謀洗黑錢罪；胡峻銘則被控1項洗黑錢罪。

另兩案被告為周志民（39歲）及梁仲彝（39歲），各被控1項項串謀欺詐罪，以及1項交替控罪，即串謀在證券交易中，意圖欺詐或欺騙而使用計劃罪。最後1案被告為王彥寧（62歲）及謝宜鈞（36歲），各被控1項洗黑錢罪，謝另被控1項串謀洗黑錢罪。

控方申請將案件押後半年，以待警方作進一步調查，包括調查銀行資金流動、錄取證人口供，以及調查銀行資料等。辯方則反對押後，指譚中維及江珍被捕逾兩年，控方早前亦分別兩度押後案件，歷時逾1年，希望本案押後時間不多於3個月。

控方表示案件共涉及24名被告，需錄取264份口供，現仍有108份口供尚待處理。另外案件共涉及367個銀行戶口，現時仍有324個銀行戶口需進行分析。控方表示早前已索取法律意見，案件將交付至高等法院審理。裁判官聽罷控辯雙方陳詞後，表示延長押後並不理想，但考慮到案件龐大，將案件押後至2024年4月10日再訊，另准各被告繼續保釋，保釋金由5萬元至150萬元不等。

記者：梁錦麟

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