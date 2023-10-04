▲ 【可持續發展】香港綠色金融協會今舉行 中銀香港促進業界及跨境協作

香港綠色金融協會主辦的「2023香港綠色金融協會年度論壇」於今日舉行，主題為「驅動低碳轉型 邁向淨零未來」，聚焦探討轉型路徑，以及最新趨勢和解決方案，以克服挑戰並實現轉型目標，並以減輕氣候相關風險、增強抵禦能力、降低排放，最終實現淨零排放。逾1,500名來自中國內地和香港的政府官員、監管機構、金融機構、企業及民間組織於現場或透過視像會議參與活動，包括財政司司長陳茂波、金管局總裁余偉文、證監員行政總裁梁鳳儀，以及中銀香港總法律顧問、立法會議員簡慧敏。

中銀香港 （02388） 為論壇鑽石贊助之一。中銀香港總法律顧問、立法會議員簡慧敏於論壇後表示，一直倡議香港應積極與國家建立「碳市通」機制，在促進香港成為全球高質量的自願性碳交易市場的同時，推動「國家核證自願減排量」（China Certified Emission Reduction，CCER）與其他國際碳交易市場的融通合作，發揮橋樑作用。在轉型金融和可持續金融發展方面，簡慧敏稱，樂見監管機構（金管局和證監會）以「傾斜（tilting）」（即逐步過渡至全綠色）的方式推進而不是「非綠不可」的排除方式。

中銀香港可持續業務發展總監（公司金融）兼環球企業金融部副總經理范頴如在「金融產品創新助力轉型」的環節中表示，實現淨零排放是全球性的一致目標，不是單一國家或組織便能實踐，而是需要各行業及跨界別的持分者一同協作，包括在經驗知識分享、標準設定、資金融通及意識加強等領域；目前不同地區在綠色分類框架上，尚未有一致標準，或蒙上「漂綠」的憂慮；可喜的是，中歐制定了「可持續金融共同分類目錄」，為共同標準奠定了重要的基礎。加上在中國人民銀行的指導下，將進一步研究制定轉型金融分類標準，強化綠色經濟轉型的籌融資和投資活動。

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編輯：李哲毅