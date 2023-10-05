【香車美人】時隔4年東京車展10月底復辦　475參展商創歷屆之最

經過疫情停辦後，東京車展改名為「Japan Mobility Show」（日本移動展）並於10月28日起，時隔四年在東京國際展示場重新舉辦。主辦單位日本汽車工業協會（JAMA）表示，將有475家企業參展，創下歷屆之最。除下一代電動車（EV）的國內外主要汽車公司參展外，許多與移動相關的公司和初創公司也將參展。

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疫後改名並復辦的「日本移動展」，將於10月26日至11月5日在東京國際展示場舉行，規模和領域均有所擴大，活動不僅包括汽車行業，還包括其他行業和初創公司。參展企業數量為475家，遠超過上屆2019東京車展的192家，創歷屆最高數量，其中更包括了90家初創公司。

活動前身為「東京車展」，但為了加強與汽車以外產業的合作而更名為「日本移動展」。參展商包括豐田、日產等國內主要汽車製造商，以及德國賓士、寶馬和中國最大的電動車製造商比亞迪。汽車零件、無人機、機器人等領域的企業也將參與其中。

在其中的Emergency & Mobility區域，更會與於11月3日在日本全國上映的電影《哥吉拉-1.0 Godzilla Minus One》合作，展示在緊急情況下汽車和災後恢復工作的遠端工作機械人等如何發揮積極作用。日本汽車工業協會委員長長田准表示：「我們正在準備一場令人興奮的展覽，展示由我們的同業在各個行業，而不僅僅是汽車行業，創建的各種移動產品。」

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責任編輯：李智賢

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