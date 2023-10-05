  • 32°C
香港時間 : 20231005日 (週四) 11:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【展覽之都】10月底貿發局秋電展　展商樂觀冀增4成生意

商業 11:00 2023/10/05

分享：

分享：

香港貿易發展局主辦的香港秋季電子產品展，將於10月13至16日假香港會議展覽中心舉行。貿發局預計入場買家將回復至疫前8成水平，有展商表示是疫後首次重新參展，期望可增加3至4成生意，亦有首次參展公司希望能跟更多潛在客戶交流，吸收意見以改善商品。

【展覽之都】貿發局10月連辦4場大型展覽 秋電展料回復疫前8成人流

貿發局電子及家電業諮詢委員會主席，同時亦是香港工業總會主席的莊子雄表示，雖然今季香港出口指數回落，但電子業仍是香港最重要的出口支柱，他指春季時香港剛通關，很多買家未準備好出國，「但始終做生意還是面對面談更好」，因此他認為10月的秋電展將真正看到復甦情況，並預期秋季電子展將進一步帶動出口復甦。

參展商樂觀冀增4成生意

生產智能眼鏡的InnoTech創辦人蕭啟穎表示，他們開發的智能眼鏡不只面向一般消費者，目前已提供給社福機構協助老人及視障人士辦識物件和文字，亦能作為商業方案使用。該公司之前曾參展秋電展，希望今年參展能進一步接觸更多商業機構打開商用市場，他預期今屆能比上一屆有3至4成的增長。

GOOVIS則是開發VR眼鏡的公司，創辦人彭華軍表示過往也參加過秋電展，今次會以第三代的GOOVIS眼鏡參展。他指產品不只是娛樂用途，還能為遙距醫療提供高清品質的3D畫面，能協助醫生使用手術機械人執刀。他希望今年能接觸到更多商用買家，預期會有3至4成的生意增長。

Full Nature則是首次參展的公司，行政總裁樂梓健表示首次參展的目標是接觸潛在買家為主，希望透過參展接觸更多對他們技術感與趣的公司，並回饋他們的意見亦協助改善產品。「相較於傳統的農業照明方案，我們的技術只需低於1成的成本」，他指類似方案很受中東等國家歡迎，今年希望能接觸更多這些潛在買家。

【北上消費】中秋國慶長周末　AlipayHK3日消費交易金額近佛誕假2倍

本報記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】瑜伽服成潮人指標 lululemon第二季收益逾171億元
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【月餅禮盒回收】皇玥月餅禮盒回收　每盒享20元回贈
2023/10/03
【月餅禮盒回收】皇玥月餅禮盒回收　每盒享20元回贈
【受惠匯率】日圓疲弱助出口貿易　日本魔芋海外銷售飊5倍
2023/10/04
【受惠匯率】日圓疲弱助出口貿易　日本魔芋海外銷售飊5倍
【文藝復興】Beyoncé巡迴演唱搬上大銀幕　有助填補戲院年末檔期空白
2023/10/04
【文藝復興】Beyoncé巡迴演唱搬上大銀幕　有助填補戲院年末檔期空白
【貧富差距】日央行報告指大企業營商信心新高　惟中小微企正陷難關
2023/10/03
【貧富差距】日央行報告指大企業營商信心新高　惟中小微企正陷難關

你可能感興趣

【月餅禮盒回收】皇玥月餅禮盒回收　每盒享20元回贈
19:25 2023/10/03
【月餅禮盒回收】皇玥月餅禮盒回收　每盒享20元回贈
【受惠匯率】日圓疲弱助出口貿易　日本魔芋海外銷售飊5倍
13:00 2023/10/04
【受惠匯率】日圓疲弱助出口貿易　日本魔芋海外銷售飊5倍
【文藝復興】Beyoncé巡迴演唱搬上大銀幕　有助填補戲院年末檔期空白
11:00 2023/10/04
【文藝復興】Beyoncé巡迴演唱搬上大銀幕　有助填補戲院年末檔期空白
市場拓展 科技產品 香港貿易發展局 香港會議展覽中心 展覽 香港 香港工業總會 貿易
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款