【展覽之都】10月底貿發局秋電展　展商樂觀冀增4成生意

香港貿易發展局主辦的香港秋季電子產品展，將於10月13至16日假香港會議展覽中心舉行。貿發局預計入場買家將回復至疫前8成水平，有展商表示是疫後首次重新參展，期望可增加3至4成生意，亦有首次參展公司希望能跟更多潛在客戶交流，吸收意見以改善商品。

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貿發局電子及家電業諮詢委員會主席，同時亦是香港工業總會主席的莊子雄表示，雖然今季香港出口指數回落，但電子業仍是香港最重要的出口支柱，他指春季時香港剛通關，很多買家未準備好出國，「但始終做生意還是面對面談更好」，因此他認為10月的秋電展將真正看到復甦情況，並預期秋季電子展將進一步帶動出口復甦。

參展商樂觀冀增4成生意

生產智能眼鏡的InnoTech創辦人蕭啟穎表示，他們開發的智能眼鏡不只面向一般消費者，目前已提供給社福機構協助老人及視障人士辦識物件和文字，亦能作為商業方案使用。該公司之前曾參展秋電展，希望今年參展能進一步接觸更多商業機構打開商用市場，他預期今屆能比上一屆有3至4成的增長。

GOOVIS則是開發VR眼鏡的公司，創辦人彭華軍表示過往也參加過秋電展，今次會以第三代的GOOVIS眼鏡參展。他指產品不只是娛樂用途，還能為遙距醫療提供高清品質的3D畫面，能協助醫生使用手術機械人執刀。他希望今年能接觸到更多商用買家，預期會有3至4成的生意增長。

Full Nature則是首次參展的公司，行政總裁樂梓健表示首次參展的目標是接觸潛在買家為主，希望透過參展接觸更多對他們技術感與趣的公司，並回饋他們的意見亦協助改善產品。「相較於傳統的農業照明方案，我們的技術只需低於1成的成本」，他指類似方案很受中東等國家歡迎，今年希望能接觸更多這些潛在買家。

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本報記者：李智賢

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