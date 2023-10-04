世邦魏理仕：高息環境持續　商業地產投資市場最快明年中好轉

高息環境持續，影響投資環境氣氛。世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平說，在第三季度，雖然香港商業房地產市場受環球經濟、加息環境影響，但部分板塊呈現韌性。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事甄浚岷表示，由於借貸成本上升，租金沒有同步跟上，所以出現了負回報，令機構投資者幾乎絕跡，又指雖然第三季商業投資額（只計超過7,700萬元的大額買賣）按季升29%，但主因是第二季基數低，而目前入市者以用家為主。他續說，相信待政府在《施政報告》出招救市，整體投資市場氣氛才會改善。

市場普遍預期，高息環境仍會持續一段時間，被問到對投資市場影響，甄浚岷坦言，美國可能明年中，甚至2025年才開始減息，相信待利率回落，房地產投資市場市道才好轉。

寫字樓租賃需求略為回升，租賃量按季增加32%，達100萬平方呎，而整體空置率跌0.2個百分點至15.8%。不過，世邦魏理仕香港顧問及交易服務-辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩說，市場正處於復甦期，所以每季數字時好時壞，「市場仍未有真正需求」，目前租賃活動繼續由搬遷及整合需求推動。

商舖市道較好，受惠暑期旅遊旺季，第三季訪港旅客急增，整體空置率按季跌0.2個百分點至11.4%，但租賃改善情況明顯轉慢。世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強說，下半年屬經營黃金期，促使租戶主要在上半年開舖，故第三季租務增長放緩是正常現象，但預計第四季繼續有增長。

被問到近期港人北上消費之影響，溫運強說，相信北上消費是潮流持續，皆因內地商場配套比較好，政府雖然推出「夜繽紛」計劃，但這是短暫做法，要有政策持之以恆增加香港吸引力，如景點、服務質素。

貿易市場疲弱，影響工業及物業市場氣氛，世邦魏理仕香港顧問及交易服務-工業及物流部執行董事兼主管黎尚文說，如果中國內地經濟加快復甦，帶動貿易產業增長，香港物流業未來幾季的前景將改善。

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