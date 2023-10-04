新世界反彈近3%　FSMOne: 前景正面且明確

近年債務狀況備受關注的新世界（00017）公布業績後，遭多家大行唱淡，昨日（3日）收報14.44元，急挫5.2%，但今日回升2.8%，為表現最佳藍籌。FSMOne（香港）認為，新世界2023財年總收入，按年升40%至952億元，同期核心盈利，按年升21%至110億元，加上香港及中國總合約銷售分別為86億元及151億元人民幣，整體營運表現不俗。

該行環球債券部高級分析員施家頌說，與其他內房發展商相比，新世界明顯較少受到行業的疲弱氣氛所拖累。最近3個月，即7月至9月期間，已於內地錄得超過50億元人民幣的總合約銷售。他認為，購房者或出於對「爛尾樓」的憂慮，促使他們追捧資金實力較高、爛尾風險較低的港資發展商旗下的項目，而新世界正受惠這趨勢，而近期內房寬鬆政策，對新世界的內地物業銷售亦有提振作用。

早前外電引述消息指，有交易員關注新世界資產質押的傳言。施家頌說，新世界管理層已採取法律行動，亦指因為當時正處於業績發布的靜默期，無法利用公布近期的實際數字作澄清，而新世界減股息、降槓桿行動，有利改善信貸狀況。其中在完成由周大福企業提出的收購要約後，新世界將沽清所有新創建集團（00659）股份，並取得約217億元的款項，並承諾派發約40億元的特別股息。另外，新世界削減末期股息至7.55億元，按年跌幅約80%，以增強集團流動性。

施家頌說，無論是收購要約或股息削減，對新世界即時信貸狀況均有利，而所得資金預計用於回購債券（包括永續債）及償還貸款，又指新世界強調在可見將來下，無須供股或配股作集資用途，可見其對自身財務穩健性仍有較大的信心。除收購要約外，集團預告會有下一輪企業行動，旨在釋放不同業務的價值。

另一方，新世界的降槓桿計劃將會繼續進行，包括進一步削減資本支出，從2023財年240億元，下降至少50%。由於集團大型項目，包括11 SKIES、K11 ECOAST，已近完工階段，集團因此有條件提出上述的計劃。

至於短期流動性關注，施家頌認為新世界仍然不俗，截至今年6月底，淨負債率（把永續債視為權益）為48.7%（完成收購要約及派發特別息後約47.2%），而集團目標為在2027年6月底前，淨負債率下降到35%至40%的水平。

此外，所有與新世界有合作的銀行均維持其信貸額度，在今年上半年已為多達300億元的貸款作再融資，平均利率為HIBOR加1.1厘，再融資利率偏低，而新世界現金短債比約1.1倍，同時擁有550億元的現金及390億元的未動用信貸額度，可見集團短期流動性仍然不俗，因此集團應有能力渡過這輪本港與內地地產市場的下行周期及克服當前的不利因素。

另一方面，新世界將步入「收成期」，大量投資物業陸續落成，預計到2026年，其盈利結構將會大幅改善，約50%核心利潤為經常性利潤（目前約 30%），這相當於到2026年時經常性利潤的盈利指引為每年至少50億元，前景正面且明確。

就中長遠而言，新世界有不少方法補充流動性，包括變賣非核心資產套現、降低股息、抵押更多資產（目前只有約20% 投資物業及發展中物業已作抵押）、把旗下K11投資物業證券化或分拆上市甚至供股（供股為最後手段）等。施家頌認為，考慮到其投資物業價值約2,040億元及新世界股票市值約375億元，相信後兩者（分拆K11及供股）可為集團補充超過200億以上的資金。

施家頌相信，新世界的違約風險相當可控，投資者可考慮其不同年期的債券， 但投資者須留意永續債的條款較複雜，而且即使集團暫停派發票息，亦不構成永續債違約，風險上會較固定年期債券為高，價格波動亦會較明顯。值得留意的是，這些永續債同樣為優先無抵押債券，一旦集團意外出現債務違約，這些永續債與固定年期債券在索償次序上相同。

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