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【iM會客室】港股繼續尋底之旅 弱市下可留意板塊

iMTV＋ 19:45 2023/10/04

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【iM會客室】港股繼續尋底之旅 弱市下可留意板塊

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16:18 00857 中國石油股
22:15 00386中國石油化工股份
22:50 重型機械股
27:25 02338 濰柴動力
29:02 科技股
32:02 00700 騰訊控股
33:20 09999 網易-S
35:20 賭股
39:45 01928 金沙中國
43:15 00005 匯豐控股
50:56 02888 渣打集團
47:05 02800 盈富基金

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