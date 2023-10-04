海典軒兩房雅裝連家電戶1.38萬租出　區內退休人士過預繳一年租金

祥益地產黃慶德表示，屯門海典軒2座高層F室，實用面積457呎，兩房一廳，日前獲區內退休人士承租。租客鍾情單位附設雅裝連傢電，可即租即住，加上客廳及房間均擁開揚河景，而且屋苑周邊配套應有盡有，日常起居生活便利，上述租客遂便決定以月租1.38萬元並一次過預繳一年租金，合共涉資16.56萬元承租單位，平均實用呎租為30.2元。

黃氏續稱，如以現時同類型單位的銀行估值約653萬元作計算，該單位的租金回報率約2.5厘。

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