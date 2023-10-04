▲ 【GEM上市】皇璽餐飲遭已故賭王頭馬李志強與女婿「極速減持」 披露限期前盡沽74.9%、共套6334萬

在香港經營餐廳「度小月」及「大呷台灣」、GEM上市皇璽餐飲 （08300） 周二（3日）早上停牌，待刊發內幕消息，聯交所周四（4日）才披露，原來大股東王文威早在上周五（29日）中秋節訂立股份出售協議，將悉數沽出手上16.62億股或62.88%皇璽餐飲。

值得留意是，王文威背景大有來頭，他是賭王何鴻燊頭馬、人稱「飛仔強」的李志強的女婿。王文威行動迅速，上周五中秋節先在場外沽15億股，本周二（3日）場外再出售1.62億股，平均價同為0.0320元， 套現5318.78萬元。

王文威外父李志強亦在上周五就手上所有持股，即3.17億股或12%，訂立股份出售協議，並於周三（3日）同樣以平均價0.0320元，場外悉數沽出，套現1014.4萬元。

今次王文威與外父李志強減持時機疑巧花心機，因為《證券及期貨條例》下，大股東披露權益通知期限是知悉有關事件後3個營業日（即10月4日），二人在通報訂立股份出售協議限期前，已完成減持動作，同時皇璽餐飲周二只刊發停牌公告，而未有正式發布大股東減持公告。

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責任編輯：李哲毅