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【大行報告】滙豐研究：按息上升令樓市惡化、發展商減派息未完 相對看好兩隻本港地產股
本港樓市走勢疲弱，滙豐研究指，本港地產股今年上半年核心盈利中位數按年輕微下跌1.1%，跌幅較去年下半年的16.7%收窄，主要由於租務改善，但大部分被物業銷售減少及財務成本上升所抵銷，預期下半年零售市場繼續溫和復甦，但住宅樓市的氣氛相當負面，寫字樓市場仍未回穩。面對經濟復甦力度欠佳，加上按揭利率上升，整體樓市氣氛疲弱。
明年上半年樓價將再跌5%
滙豐研究表示，今年初短期的樓價上升已升去動力，近日按息上升只會令樓市進一步惡化，並押後潛在復甦的時間，預期未來數月樓市復甦疲弱，全年樓價持平，明年上半年樓價將再跌5%。由於樓市前景充滿挑戰，該行預計發展商或會降低新盤售價促銷，這將會影響物業發展利潤率。
滙豐研究指，該行覆蓋的地產股中，上半年只有13%調高派息，較去年下半年的19%為低，而房地產信託基金（REIT）的派息普遍下跌，該行預期未來6至12個月大部分企業維持派息不變，但部分或會削減派息。
地產股財務成本平均上升72%
租金收入方面，中國零售租金恢復增長，主因租金調整及出租率改善，但內地租金復甦程度受到人民幣貶值拖累。在零售租金收入改善的同時，寫字樓租金收入在低出租率及價格受壓下持續低迷。
受加息影響，滙豐研究覆蓋的地產股中，財務成本平均上升72%，即使大部分企都加快降槓桿，但利息開支料於高企徘徊一段時間。該行估計，高負債比率及浮息貸款較高的地產股，在利息成本上升下，盈利復甦能力較疲弱。
滙豐研究偏好防守性較高的地產股，予財政狀況相對穩健的長實 （01113） 及信置 （00083） 「買入」評級，預期兩者在樓市困境時仍處於較有利位置，而九龍倉置業 （01997） 盈利增長的可見度較高，故亦予「買入」評級。該行對恒基地產 （00012） 、冠君產業信託 （02778） 及香港置地看法較審慎。
|地產股
|評級
|目標價
|長實 （01113）
|買入
|53.1元
|恒地 （00012）
|減持
|16.9元
|信置 （00083）
|買入
|10.3元
|新地 （00016）
|買入
|100.3元
|九倉 （00004）
|持有
|19.8元
|恒隆 （00101）
|買入
|16.6元
|希慎 （00014）
|買入
|23.3元
|太地 （01972）
|持有
|19元
|九置 （01997）
|買入
|47.4元
|領展 （00823）
|買入
|50元
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編輯：陳韻妍