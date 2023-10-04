【大行報告】滙豐研究：按息上升令樓市惡化、發展商減派息未完　相對看好兩隻本港地產股

▲ 【大行報告】滙豐研究：按息上升令樓市進一步惡化、料未來部分發展商會減派息 相對看好兩隻本港地產股

本港樓市走勢疲弱，滙豐研究指，本港地產股今年上半年核心盈利中位數按年輕微下跌1.1%，跌幅較去年下半年的16.7%收窄，主要由於租務改善，但大部分被物業銷售減少及財務成本上升所抵銷，預期下半年零售市場繼續溫和復甦，但住宅樓市的氣氛相當負面，寫字樓市場仍未回穩。面對經濟復甦力度欠佳，加上按揭利率上升，整體樓市氣氛疲弱。

明年上半年樓價將再跌5%

滙豐研究表示，今年初短期的樓價上升已升去動力，近日按息上升只會令樓市進一步惡化，並押後潛在復甦的時間，預期未來數月樓市復甦疲弱，全年樓價持平，明年上半年樓價將再跌5%。由於樓市前景充滿挑戰，該行預計發展商或會降低新盤售價促銷，這將會影響物業發展利潤率。

滙豐研究指，該行覆蓋的地產股中，上半年只有13%調高派息，較去年下半年的19%為低，而房地產信託基金（REIT）的派息普遍下跌，該行預期未來6至12個月大部分企業維持派息不變，但部分或會削減派息。

地產股財務成本平均上升72%

租金收入方面，中國零售租金恢復增長，主因租金調整及出租率改善，但內地租金復甦程度受到人民幣貶值拖累。在零售租金收入改善的同時，寫字樓租金收入在低出租率及價格受壓下持續低迷。

受加息影響，滙豐研究覆蓋的地產股中，財務成本平均上升72%，即使大部分企都加快降槓桿，但利息開支料於高企徘徊一段時間。該行估計，高負債比率及浮息貸款較高的地產股，在利息成本上升下，盈利復甦能力較疲弱。

滙豐研究偏好防守性較高的地產股，予財政狀況相對穩健的長實 （01113） 及信置 （00083） 「買入」評級，預期兩者在樓市困境時仍處於較有利位置，而九龍倉置業 （01997） 盈利增長的可見度較高，故亦予「買入」評級。該行對恒基地產 （00012） 、冠君產業信託 （02778） 及香港置地看法較審慎。

地產股 評級 目標價 長實 （01113） 買入 53.1元 恒地 （00012） 減持 16.9元 信置 （00083） 買入 10.3元 新地 （00016） 買入 100.3元 九倉 （00004） 持有 19.8元 恒隆 （00101） 買入 16.6元 希慎 （00014） 買入 23.3元 太地 （01972） 持有 19元 九置 （01997） 買入 47.4元 領展 （00823） 買入 50元

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編輯：陳韻妍