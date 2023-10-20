  • 26°C
香港時間 : 20231020日 (週五) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iMoney 16周年送大禮第二撃】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張

理財智慧 18:03 2023/10/20

分享：

分享：

今個萬聖節諗好去邊未？香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）嘅迪士尼惡人將於即日起至10月31日帶領萬聖潮流，號召賓客全情投入狂歡「Disney Halloween Time」！

即刻諗下點樣扮鬼扮馬，以最搶眼的惡人造型入園「潮」聖，全方位「玩」轉香港迪士尼萬聖節五大「瘋」玩焦點！包括欣賞得獎歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」、投入萬聖節傳統慶典「米奇Halloween玩轉大街派對」、「萬」遊 Trick-or-Treat，及向迪士尼惡人請教最「惡」時尚秘訣。好客的南瓜王阿Jack亦為賓客準備了「驚」喜版阿Jack怪誕大餐！

如想獲得禮品，立即到相關帖子參加遊戲﹕

1) 「Like/讚好」 iMoney 智富雜誌

2) 於Comment 欄Tag 3位朋友；

3) 「Like/讚好」及「Share/分享」此帖（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入 https://bit.ly/3QcAo3v 回答簡單問題及填妥參加表格

 

截止日期﹕2023年10月27日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

^禮品為免費樂園門票，不可出售，否則作廢。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

----------------------------------------------------------------------------------


【iMoney 16周年送大禮】送以色列 Rollink 全球最薄摺疊式手提行李箱

立即參加遊戲﹕https://bit.ly/409RgLD

 

開啟hket App，閱讀全文

上一篇文章

元朗單日兩宗蝕讓　朗城滙兩房戶740萬沽　4年貶值16%

下一篇文章

印度石油有五分之二來自俄羅斯 平均每天進口176萬桶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款