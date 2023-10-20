【iMoney 16周年送大禮第二撃】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張

今個萬聖節諗好去邊未？香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）嘅迪士尼惡人將於即日起至10月31日帶領萬聖潮流，號召賓客全情投入狂歡「Disney Halloween Time」！

即刻諗下點樣扮鬼扮馬，以最搶眼的惡人造型入園「潮」聖，全方位「玩」轉香港迪士尼萬聖節五大「瘋」玩焦點！包括欣賞得獎歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」、投入萬聖節傳統慶典「米奇Halloween玩轉大街派對」、「萬」遊 Trick-or-Treat，及向迪士尼惡人請教最「惡」時尚秘訣。好客的南瓜王阿Jack亦為賓客準備了「驚」喜版阿Jack怪誕大餐！

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截止日期﹕2023年10月27日（下午2時正）

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