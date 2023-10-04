啟德海灣快展開銷售　嘉華溫偉明：以「明益」買家策略推盤

由嘉華國際、會德豐地產及中國海外合作的啟德海灣快將推出，嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，自上星期公布項目第1期布局圖後，市場反應熱烈。未來將與不同地產代理公司進行內部培訓，讓地產代理精英可更深入了解項目的優勢，以便日後可向準買家更詳盡講解。

温氏續稱，根據一手住宅物業銷售資訊網數字，2023年首9個月，一手成交宗數錄得約8,360宗，與上年同期數字相若，但樓價由2021年高位對比則回落逾15%，買家持觀望態度，樓市氣氛呈現膠着狀態。惟隨着本月尾公布《施政報告》，市場亦預期政府會適度地「減辣」，嘉華國際亦一如以往採取貨如輪轉的銷售理念，致力在淡市中突圍而出，啟德海灣將以「明益」買家的策略推售，務求以量先行，為樓市注入新動力。

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利嘉閣地產總裁廖偉強表示，政府早前放寛按揭，將首置按揭保險計劃範圍擴大至樓花物業，這對於新盤市場絕對有幫助，亦進一步增強「啟德海灣」的叫座力。此外，近期財政司司長對於樓市辣招的存廢亦「轉口風」，市場憧憬施政報告或有減辣的好消息出台，從而激活樓市交投。

香港置業行政總裁馬泰陽就表示，市場憧憬政府在即將公布的《施政報告》，將提出有利樓市的措施，甚至大機會為樓市「撤辣」，料新盤市場隨即起動，啟德海灣即將展開銷售，勢鎖緊市場購置力。

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