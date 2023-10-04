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【中港通關】AXA安盛：上半年新造保費升逾1倍　十一黃金周銷情樂觀

股市 18:00 2023/10/04

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【中港通關】AXA安盛：上半年新造保費升逾1倍　十一黃金周銷情樂觀

AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示，受惠中港全面通關，AXA安盛今年上半年年度化新造保費（APE）按年增長超過一倍，期間本地及離岸客戶業務貢獻佔比平均。對於下半年市場前景，尹玄慧認為，隨着內地訪港旅客人數逐漸回升，而香港保險產品一直深受內地旅客歡迎，相信整體業務會持續增長，但上半年有低基數效應，料下半年增長不及上半年急速。

AXA安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜表示，現時在高息環境下，銀行定存是一個出路，而集團儲蓄保險計劃能助客戶長期鎖定高息。定存和政府債券年期比較短，保險適合作為長期、分散投資工具，若想作長線投資可以考慮。

李佩瑜又表示，通關後多了顧客使用公司電子工具，又預料十一黃金周保險產品銷售情況樂觀。

AXA安盛香港及澳門宣布，推出危疾保障計劃「盛滿愛危疾保障」，旨在為患有糖尿病和被稱為「三高」的慢性疾病患者、日漸增加的老年人口以及癌症、心臟病發作或中風康復者提供全面保障。計劃的投保額可高達200萬港元，設有健康增值服務，並設簡易的核保要求及過程，少至3條健康核保問題，重點覆蓋最近兩年的健康狀況，毋須驗身。

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編輯：胡學能

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