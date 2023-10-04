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【權益披露】新加坡裝修商Raffles Interior遭大股東減持2.4億股、套現6000萬　去年底曾遭聯交所轟損害投資者權益

股市 17:47 2023/10/04

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【權益披露】新加坡裝修商Raffles Interior遭大股東減持2.4億股、套現6000萬　去年底曾遭聯交所轟損害投資者權益

聯交所披露，新加坡裝修公司Raffles Interior （01376） 遭大股東兼前主席Chua Boon Par 場外大手減持2.4億股，每股平均價0.25元，套現6000萬元，其持股量由75%降至51%。去年12月，聯交所曾對Raffles Interior前主席兼行政總裁Chua Boon Par、執行董事陳明輝、時任執行董事梁偉杰採取紀律行動，並針對Chua Boon Par作出損害投資者權益聲明。

Raffles Interior在2020年5月7日上市，集資淨額約 6,830 萬元，Raffles Interior被指在上市前後簽訂了多份服務協議以及一份全權投資管理協議，涉及2695萬元，然而公司在招股章程中並未披露有意簽訂此等協議。 

當時聯交所炮轟Chua Boon Par 在該Raffles Interior決定聘用相關服務供應商方面扮演主導角色，所有服務供應商皆由Chua的朋友或與該公司上市有關的人仕介紹，而且沒有與其他服務供應商進行比較。

聯交所提到，鑑於服務供應商收取的費用過高，協議提供的服務質素不高或存有問題，投資管理協議內的款項更全部用於投資一家從事古董珠寶貿易的私人公司股份，服務協議及投資管理協議背後究竟有何商業理由令人懷疑。

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責任編輯：李哲毅

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