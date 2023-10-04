【諾貝爾獎】美俄3學者獲化學獎 表揚對量子點發現與合成貢獻

2023年度諾貝爾化學獎周三（4日）揭盅，由兩名美國學者巴文迪（Moungi Bawendi）、布魯斯（Louis Brus）與俄羅斯學者葉基莫夫（Alexei Ekimov）奪得，以表揚他們對量子點發現與合成的貢獻。三人可平分1,100萬瑞典克朗（約789萬港元）獎金。

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不同元素的化學性質取決於其電子數量，不過當物質縮小到納米尺寸時，就會出現量子現象。三名學者成功研究出量子點（quantum dots），其化學性質是取決於量子現象，而量子點對現今納米技術有關鍵作用。

諾貝爾化學委員會主席阿奎斯特（Johan Aqvist）形容，量子點具有許多令人著迷且不尋常的特性，而更重要的是，量子點會根據尺寸大小而有著不同顏色。

阿奎斯特指一直以來，都沒有人相信可真正製造出如此小的粒子，讚揚今年三名獲獎者成功做到這件事。

物理學家很久以前就知道，納米粒子或會出現量子尺寸效應。但基於當時科技局限性，他們幾乎不可能塑造納米尺寸物質，難以將理論付諸實行。

葉基莫夫早於80年代初，成功於有色玻璃研究出量子尺寸效應。玻璃顏色來自氯化銅的納米粒子，埃基莫夫證明粒子尺寸透過量子效應影響玻璃顏色。

布魯斯幾年後成為全球首名科學家，證明流體中自由漂浮粒子的量子尺寸效應。

巴文迪則於1993年，徹底改變量子點的化學生產方式，產生近乎完美的粒子，而要應用量子點就必需確保其生產品質夠高。

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量子點現時的應用層面廣泛，包括用於QLED技術的電腦顯示器和電視螢幕、LED燈光線增添了細微差別、生物化學家和醫生用作繪製生物組織圖。

研究人員更相信，量子點未來能為柔性電子產品（ flexible electronics）、微型感應器、更薄的太陽能電池和加密量子通訊作出貢獻。

化學獎得獎科學家資料 姓名 巴文迪（Moungi Bawendi） 布魯斯（Louis Brus） 葉基莫夫（Alexei Ekimov） 出生地及年份 1961年生於法國巴黎 1943年生於美國俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland） 1945年生於前蘇聯 任職機構 美國麻省理工學院 美國哥倫比亞大學 美國科企Nanocrystals Technology 得獎原因 對量子點發現與合成的貢獻 得獎比重 1/3 1/3 1/3

另外，今屆諾貝爾化學獎得獎者正式揭曉的數小時前，瑞典報章《Aftonbladet》刊登一封據報來自瑞典皇家科學院的電郵副本，列出的得獎名單正是上述三名學者。

但瑞典皇家科學院僅承認出錯，並指當時尚未作出決定。

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責任編輯：鄭錦玲