【裝修攻略@iM網欄】裝修貪平有錯嗎？

時常睇網上嘅裝修設計群組，每當有人中伏，出post提醒其他人唔好中伏嘅同時，都會有「高人」出嚟叫人唔好貪平。我懷疑留言者有機會係裝修行家，因為接唔夠單，於是趁機對中伏者落井下石。

但事實上貪平根本唔係問題。問題係點樣貪、貪得值唔值。

平時去超市買食物，最平既貨基本上會擺埋一齊，佢地唔係就到期，就係品質有瑕疵。咁對裝修買料一無所知既人，如果淨睇價值做選擇，會有咩結果就呼之欲出啦。

然而，唔同裝修公司營運成本相差高達30%，開21萬既跟開28萬既公司基本上可以做到一樣的施工，相差只是服務，咁點樣可以貪到平，而唔至於因服務水平不足而做錯哂/爛尾收場？呢個亦係需要知識。

而裝修學院的「裝修防伏班」就是為了解決以上問題。

至於為數相當多嘅戶主，倚賴朋友介紹和網上情報叫人推薦/提供用家意見。呢啲比貪平更錯。因為朋友對裝修公司嘅認識，多則限於一單工程，少則根本未曾作為用家，短則未經過三五年手尾期，長則亦不知道公司有否重要變動。至於網上群組就更加缺乏含金量，極容易被人操控愚弄了。

想了解更多，可以參與以下影片：

https://www.youtube.com/watch?v=qYyQiL5TD88

https://www.youtube.com/watch?v=YEJBzp4uCqo

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

漫畫 : 修佬 ＠裝修佬

欄名 : 裝修攻略