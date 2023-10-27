【iMoney 16周年送大禮第三撃】送瑞士Laurastar IGGI手提消毒掛熨機

IGGI新一代手提消毒掛熨機 呵護衣物，淨化生活

將熱水轉化成Laurastar DMS超微細乾蒸氣，釋放速度比普通熨斗的蒸氣快15倍，在纖維內部、表面和物體的深處提供淨化消毒效果。

強大高效的蒸氣快速穿透衣物整層面料，重塑煥新，不會使您的衣服弄濕，並可消殺99.9%的織物和家居用品上的病毒、細菌和塵蟎。除了熨燙衣服，IGGI還可以淨化家中您不能洗或不常洗的物品：頭盔、羽絨服、靠墊、玩具等。

IGGI先後榮膺享有盛譽的紅點設計大獎和2020年iF設計大獎，用科技引領年輕一代的健康生活方式。憑藉40年的專業經驗，IGGI提供創新和高效的性能，配合便攜式設計，是您理想的生活夥伴。

想知【IGGI 手提消毒掛熨機】有幾方便？即睇

如想獲得禮品，立即到相關帖子參加遊戲﹕

1) 「Like/讚好」 iMoney 智富雜誌 及 Laurastar HKG

2) 於Comment 欄Tag 3位朋友；

3) 「Like/讚好」及「Share/分享」此帖（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入 https://bit.ly/45lsCbA 回答簡單問題及填妥參加表格

截止日期﹕2023年11月3日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

-----------------------------------------------------------------------------------

【iMoney 16周年送大禮】送以色列 Rollink 全球最薄摺疊式手提行李

立即參加﹕https://bit.ly/409RgLD