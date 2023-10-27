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【iMoney 16周年送大禮第三撃】送瑞士Laurastar IGGI手提消毒掛熨機

理財智慧 18:03 2023/10/27

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IGGI新一代手提消毒掛熨機 呵護衣物，淨化生活

將熱水轉化成Laurastar DMS超微細乾蒸氣，釋放速度比普通熨斗的蒸氣快15倍，在纖維內部、表面和物體的深處提供淨化消毒效果。

強大高效的蒸氣快速穿透衣物整層面料，重塑煥新，不會使您的衣服弄濕，並可消殺99.9%的織物和家居用品上的病毒、細菌和塵蟎。除了熨燙衣服，IGGI還可以淨化家中您不能洗或不常洗的物品：頭盔、羽絨服、靠墊、玩具等。

IGGI先後榮膺享有盛譽的紅點設計大獎和2020年iF設計大獎，用科技引領年輕一代的健康生活方式。憑藉40年的專業經驗，IGGI提供創新和高效的性能，配合便攜式設計，是您理想的生活夥伴。

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截止日期﹕2023年11月3日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

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