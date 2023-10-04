【新股IPO】菜鳥增聘摩根士丹利為香港IPO整體協調人 擬最少集資78億或成今年最大新股

由阿里巴巴(09988)分拆的菜鳥智慧物流，上周已向港交所遞交上市申請，並於初步招股文件顯示已聘任花旗、中信及摩根大通為聯席保薦人兼整體協調人；最新消息指，菜鳥已進一步委任摩根士丹利亞洲為整體協調人。

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資料顯示，2021財年至2023財年（截至3月31日止年度）菜鳥營收分別為527.33億、668.67億元、778億元。截至今年6月30日的2024財年一季度，菜鳥營收231.64億元，增長34%。過去三個財年，菜鳥的淨虧損分別為20.15億元、22.86億元和28.01億元。截至今年6月30日的季度中，菜鳥實現扭虧為盈，淨利潤為2.88億元，去年同期淨虧損3.7億元。毛利率分別為10.5%、10.7%和10.5%。今年截至6月30日的三個月毛利率為13.7%，去年同期為10.6%。

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上市集資所得，主要用於發展國際及內地的物流服務能力及網絡，並且研發技術及作為營運資金。當中計劃提升軟件，以及增強AI能力，用於開發更智能的物流解決方案。

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記者：張以正