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美極右議員格林倡 特朗普角逐眾議院議長

環球政治 17:19 2023/10/04

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美國共和黨眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）遭黨內保守派逼宮，成為美國史上首位遭罷免的眾院議長。該黨極右眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）於網上發文，主張前總統特朗普（Donald Trump）角逐眾議院議長。

麥卡錫成美首位遭罷免眾院議長 宣布不再競選議長 【下一頁】

麥卡錫史無前例遭眾議院通過罷免議長職務，而他表明不會再競選該職位。因此眾院議長一職開放競爭，即使有人當下並非現任眾議員，也有權當選，但以往從未有此先例。

格林周二（3日）晚於社交平台X（前稱Twitter）發文，指她目前唯一支持的議長候選人是特朗普。

她列出特朗普支持一系列保守派優先事項，包括結束烏克蘭戰爭、確保邊境安全和美國能源獨立性。

格林甚至表示眾院可以任命特朗普為議長，然後選他為總統，指特朗普能讓美國再次偉大（Make America Great Again，MAGA）。

特朗普現身紐約參與詐騙聆訊 遭控虛報資產騙過億美元 【下一頁】

但問題在於，如有民選政黨領袖被控重罪及可能被判囚兩年或以上，會被眾院共和黨會議要求下台。規定從技術層面上雖未明確限制投票給被起訴領袖的行為，但格林的提議明顯違背規則初衷。

霍士新聞（Fox News）主持Sean Hannity同日晚於節目引述消息人士指，部分眾院共和黨人正試圖籌謀讓特朗普擔任議長。

他更指有人聲稱如有必要，特朗普起碼願意在短期內協助共和黨。

不過麥卡錫認為由特朗普擔任議長並非好事，指雖然非議員也能擔任眾院議長，但他覺得始終要進入眾院才能了解其運作。

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責任編輯：鄭錦玲

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