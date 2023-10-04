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【引進辦】聯想成首批引進重點企業夥伴　擬設創科中心　聚焦粵語大模型研發與應用

股市 18:48 2023/10/04

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聯想成首批引進重點企業夥伴　擬設創科中心　聚焦粵語大模型研發與應用

港府去年12月成立引進重點企業辦公室，今日舉行「重點企業夥伴啟動禮」，宣布有約30家夥伴企業會落戶或擴充香港業務。首批夥伴企業包括在香港設點多年的聯想集團 （00992） ，聯想集團執行副總裁兼方案與服務業務集團總裁黃建恒接受訪問時稱，將於香港設立創科中心，專注研發粵語場景的生成式人工智能（Generative AI）及工業元宇宙領域，並與本地著名科研機構洽商。對於新增投資額、人手方面，黃建恒僅稱現處於最後談判階段，未有透露合作細節。

黃建恒表示，全球8000萬粵語人口，香港正好是粵語主要應用場景，集團重視如何在各場景透過AI賦能客戶更多價值。香港背靠内地，面向世界，是重要踏腳石，亦便於服務大灣區與東南亞客戶，同時有逾30間大專院校與科研機構，人才儲備方面具有優勢。

聯想：擬通過聯想創投深化本地科創和企業孵化

聯想去年已加強投資香港，收購電訊盈科 （00008） 企業方案業務的8成股權，成立合營企業「聯想電訊盈科企業方案」，逾一半是香港員工。黃建恒稱，引進辦給予眾多支持，協助聯絡相關部門與各方持分者。

他又透露，集團將透過旗下聯想創投，深化本地科創和企業孵化，參與投資各類相關的技術板塊，目前聯想創投共投資20間初創公司，有部分更已成功上市。聯想亦與大專院校合作培訓人才，如工業元宇宙、物聯網、智慧製造等領域，相信可互惠互利。

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記者：伍鍵文

港股 科技產品 元宇宙 物聯網 人工智能 科研 聯想集團（00992）
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