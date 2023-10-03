【多相】逾6000呎豪華新盤示範屋陪你睇　古洞華第準備招標推售

資本策略（00497）旗下古洞豪宅新盤華第，今開放示範洋房予傳媒參觀，隨後將開放予市民預約參觀。資本策略執行董事何樂輝表示，今年自通關後，項目已陸續接獲查詢，客源以中港商人為主，故現時籌備推售，料以招標形式推出，參考最近同區洋房成交呎價。

發展商將洋房C打造成示範洋房，何樂輝指出，公司斥資5,000萬元豪裝，因為客人通常都有各自的喜好，所以並只準備了一棟示範洋房。洋房高三層，實用面積6,940平方呎，採用四房四套間隔，外連4,857平方呎私人花園。

洋房C

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項目客飯廳位於地面曾，長約17米，闊約12.6米，大廳層與層之間的高度為 4.5 米高，大廳中間沒有主力牆及主力柱，空間感十足。穿過大廳旁邊一列特高法式大門為大宅的寬敞私人花園，花園採美式庭園設計，運用天 然樹木、石頭、竹藤等材料去營造自然景觀。大宅設有私人升降機通達室內三層。

1樓設有三間套房，設計師別出心裁為每個套房賦予不同主題，令每個套房都極具個性。2樓為專屬主人套房樓層，實用面積約1,500平方呎，附連實用面積630平方呎平台，樓高3.5米。 主人套房樓層貫徹全屋高雅大氣的設計風格，劃分為寢區，以及男女主人浴室及衣帽間。

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