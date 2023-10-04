▲ 【NFLX】Netflix據報擬荷里活演員罷工結束後加價

有外電引述消息指，影片串流平台Netflix（美：NFLX）內部正討論在全球多個市場加價，有可能先從美國和加拿大開始，但目前尚不清楚Netflix加價幅度或新價格具體生效時間，不過報道提到，Netflix會待荷里活編劇和演員的雙重罷工結束後才提高價格。

美國演員公會暨廣播電視演員聯合會（SAG-AFTRA）與代表資方的電影電視製作人聯盟（AMPTP）正進行談判，下次會議將於周三（4日）舉行。此前美國作家協會（WGA）與AMPTP達成臨時協議。

過去一年，主流的無廣告串流服務收費上漲約 25%，平台開始加快走向盈利之路，並引導價格敏感客戶轉用更便宜、更有利可圖的包含廣告的訂閱計劃。

周二，華納兄弟探索（美：WBD）表示，其 Discovery+ 串流服務的無廣告版本的每月價格由 6.99美元上漲至8.99美元，而其包含廣告的訂閱計劃月費保持為每月 4.99 美元。

Netflix 是過去一年中唯一一家沒有加價的大型串流媒體公司，而是專注於透過打擊共享密碼來增加收入，最近一次漲價是在 2022 年 1 月。不過，Netlix 7 月在美國停止提供每月 9.99 美元的基本無廣告套餐，擴大15.49美元的標準無廣告套餐，與其推出的 6.99 美元的包含廣告套餐之間的價格差距。

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責任編輯：李哲毅