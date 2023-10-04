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【分析】大摩調升三桶油今年盈利預測　最看好邊隻油股？

股市 17:06 2023/10/04

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【分析】大摩調升三桶油今年盈利預測　最看好邊隻油股?

國際油價於高位徘徊，摩根士丹利預計布蘭特期油今年第四季平均價達85美元，因此調高內地「三桶油」今年盈利預測，當中首選中石油 （00857） 。大摩調升今年中石油純利預測2%，2024至2025年盈利預測8%至10%，評級「增持」，目標價7元。

大摩指，三桶油於今年上半年的勘探及開發業務利潤相當理想，同埋成本控制得宜，預期在高油價及人民幣貶值下，佳績將可延續，而基於繳交的暴利稅金額上升，預期桶油現金成本會輕微上揚。

第三季煉油毛利均會出現按季好轉

煉油毛利方面，大摩預計，面對行業毛利率略為改善下，中石油及中石化 （00386） 第三季煉油毛利均會出現按季好轉，而中石化的煉油息稅前利潤將會較中石油更佳。至於化石業務，雖然化工產品價格已有見底跡象，但缺乏上升動力，而且化工產品毛利率改善空間有限，故中石油及中石化第三季化工業務按季只會輕微改善。

大摩續看好中石油天然氣業務表現，預期進口虧損按季進一步收窄，因進口成本降低及天然氣售價維持穩定，但受到季節性淡季影響，售氣量下降或會影響盈利表現。

中海油在成本優勢下料續跑贏大市

中海油 （00883） 方面，大摩稱，中海油在成本優勢下，股價料續跑贏大市，而其低成本策略及強勁的執行能力，將令中海油能完全享受高油價帶來的優勢。大摩予中海油「增持」評級，目標價16.1元。大摩給予中石化「與市場同步」評級，目標價4.32元。

大摩預期，今年第四季及明年布蘭特期油平均價可達85美元，即使略低於現水平油價，但預期市場普遍仍會調升三桶油今年盈利預測5%至7%，但該行同時估計，三桶油會於第四季出現巨額撥備虧損，令第四季按季盈利出現下降。

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編輯：陳韻妍

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