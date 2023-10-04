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【展覽之都】貿發局10月連辦4場大型展覽 秋電展料回復疫前8成人流

商業 18:07 2023/10/04

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香港貿易發展局將於10月連辦4場大型展覽，包括香港秋季電子產品展、國際電子組件及生產技術展、香港國際秋季燈飾展及香港國際戶外及科技照明博覽。貿發局副總裁張淑芬表示，秋電展及國際電子組件及生產技術展已有逾3,200家參展商，已登記買家亦超過3,000人，由於臨近展期會有更多買家登記，預計入場買家將回復至疫前8成水平。

【北上消費】中秋國慶長周末　AlipayHK3日消費交易金額近佛誕假2倍

4項展覽共吸引來自35個國家及地區逾6,200家展商，展出多款適用於各行業最新及頂尖的創新科技智能產品和方案，相關服務及資訊、燈飾產品及技術等，為展商和買家締造跨行業商機。 

張淑芬表示10月是展覽旺季，貿發局接連推出四個展覽吸引不少具實力的創新企業參展。除了本地展商外，還有來自中國內地、台灣、日本、韓國、印尼、馬來西亞、新加坡等，還有歐洲的丹麥、法國、德國和瑞士，以及美國等的企業參加，可見業界積極把握創新科技帶來的龐大機遇，藉展覽拓展商機。

秋電展首日亦同時舉行貿發局和香港電子科技商會合辦的創新科技論壇，探討多項重要科技議題。論壇邀得創新科技及工業局局長孫東主禮及致辭。論壇以「結合人工智慧創造無限可能」為題，由多位重量級嘉賓就多個業界關注的議題分享見解，探討生成式人工智能的應用和機遇，並討論時下熱門的科技議題，例如元宇宙、VR和XR，以及可持續發展等。

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本報記者：李智賢

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