▲ 【網上騙案】警方「守網者」：過去一周錄近120宗投資A股騙案 哪7個投資App「高危有伏」？

警方在防騙專頁「守網者」指，港股走勢疲弱，帶動投資A股為餌的騙案持續高位徘徊，過去一周錄得近120宗有關案件，佔網上投資騙案總數七成，案件最高損失逾400萬元。「守網者」點名7個「高危有伏」的投資應用程式（App），指當中部分假借同名基金投資公司、投資銀行、理財計劃等。

7個「高危有伏」的投資App包括：「UBS北向互換通」、「中華通」、「金探通」、「國海-金探通」、「易方機構證券」、「富達」，以及「滬聯戶融」。

警方「守網者」指，騙徒近期多數透過社交平台刊登廣告，誘使投資者加入WhatsApp或Telegram群組接收炒股貼士。騙徒會聲稱港股形勢險峻，極力推介投資內地股票，並邀請下載投資App或在平台開戶小試牛刀。然而，這些App或平台均屬虛假，當投資者把大額本金存入至騙徒指定收款戶口後，本金和所賺的利潤便不能套現，導致血本無歸。

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編輯：胡學能