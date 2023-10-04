Netflix又想加價 很可能會從美國和加拿大開始

據《華爾街日報》周二報道，Netflix（NFLX）正計劃在好萊塢演員罷工結束後提高其免廣告服務的價格。《華爾街日報》引述知情人士的話報導，Netflix 正在討論提高全球多個市場的價格，但很可能會從美國和加拿大開始。

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報導稱，目前尚不清楚 Netflix 將漲價多少，也不清楚新價格將於何時生效。

SAG-AFTRA 演員工會與代表製片廠的電影電視製片人聯盟（AMPTP）之間的談判仍在進行中，他們的下一次會議定於周三（4日）舉行。經過五個月的談判失敗後，編劇工會上周與 AMPTP 達成了臨時協議。

今年 2 月，Netflix 下調了部分國家的訂閱方案價格。 同月，Netflix 制定了一項打擊用戶共享密碼的計劃，並於 5 月在 100 多個國家推出。

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記者：張瑋婷