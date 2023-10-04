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【智能合約】港交所10月9日推出SYNAPSE平台　加快滬深港通結算流程

股市 16:44 2023/10/04

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【智能合約】港交所10月9日推出SYNAPSE平台　加快滬深港通結算流程

港交所 （00388） 公布，10月9日將正式推出滬深港通交易結算加速平台 HKEX Synapse，利用DAML智能合約技術，將交易後工作流程標準化及簡化，提高營運效率和透明度，同時降低結算風險。港交所表示，Synapse屬於自選服務，Synapse可以支持參與滬深股通的機構投資者更好地管理在不同時區的交易後運作，尤其是方便他們滿足內地證券市場的「T+0」結算要求。

Synapse 將以往的分步式順序流程改成為可讓所有市場參與者同時參與並分享信息的流程，提升整個結算流程的效率和透明度。資產管理機構、證券經紀、託管機構和結算參與者等將受惠於數據的實時更新，提高處理滬深港通交易後業務的能力和效率。

Synapse 將與美國證券存管結算公司（DTCC）的機構交易處理服務連接，通過整合，DTCC將自動向Synapse平台發送結算要求，從而簡化交易確認和結算通知流程，全球投資者和香港交易所參與者將受益於由此在Synapse 平台上達成的跨境交易集中配對。

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編輯：麥德銘

香港交易所（00388） 深港通 滬港通 港股 香港交易及結算所有限公司
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