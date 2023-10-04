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【數碼轉型】調查：港企數碼化進程　「資訊及通訊業」最理想

科技 16:59 2023/10/04

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生產力局總經理（數碼轉型）陳仲文（左）提到，37%企業認為員工未能熟練地運用AI工具，反映企業需要為員工提供更多培訓，進一步提升員工使用該工具的能力，從而加強發揮使用AI時為企業所帶來的裨益。右為Microsoft香港商務事業部總監李健鵬。（黃建輝攝）

生產力局今（4日）公布「香港企業數碼化指數調查」結果，顯示香港整體企業的數碼化程度屬「基本」水平，反映港企意識到數碼化的重要性，並於個別營運流程開始使用數碼科技，惟數碼化仍處於起步階段。在眾多行業中，「資訊及通訊業」的指數水平最高，而「零售業」的指數水平則最低。

「香港企業數碼化指數調查」在8月至9月期間進行，訪問了6個主要行業共508家企業，針對「流程數碼化及自動化」、「數碼營銷及客戶管理」、「投資」、「數據運用」及「文化與人才」5方面作指數計算，以剖析各行業在不同營運範疇的數碼化進程。

疫情打擊零售業    降數碼化投資力度

行業方面，「資訊及通訊業」的指數最高（49.3）， 是唯一個接近「成熟」水平的行業，然後依次為「金融及保險業」（40.0）、 「住宿及膳食服務業」（35.0）、「進出口貿易及批發業」（33.9）及「專業及商用服務業」（33.0），而「零售業」的指數水平最低，僅得31.3。

【AI時代】9成亞太區員工曾使用AI營銷　近半消費者期望AI改善產品質素

生產力局總經理（數碼轉型）陳仲文表示，零售業的數碼化進程相比其他行業落後，最大原因是與新冠疫情有關，鑑於疫情對零售業打擊較大，結果影響了該行企業投放資金用於發展數碼化的力度。

Microsoft香港商務事業部總監李健鵬則認為，要加強數碼化在零售業的推廣，首先是讓業內人士明白，在現時AI發展的大勢下，企業投資數碼化將比以往更容易產生價值，無論是企業韌性、生產力或客戶方面，AI的協助都會體現出明顯的助力。

建負責任AI指引   確保員工正確使用

此外，調查亦對企業使用AI工具的現況及未來趨勢進行探討，指出有30%企業已開始在營運流程中應用AI，其中市場營銷、顧客服務及業務拓展的領域是主要使用場景；並於未來一年，該類企業將增至49%。

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陳仲文續指，在現時應用AI工具的企業中，多達62%表示已制定涵蓋個人私隱及知識產權等不同範理的相關指引，反映企業已意識到AI技術帶來的潛在問題及責任，並重視管理AI應用的重要性；他強調企業需建立負責任的AI指引，以確保員工正確使用該工具。

記者：陳卓賢

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