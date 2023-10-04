【材·智論@iM網欄】「百年一遇黑雨」之「沙包Vs防汛板」

上月香港被「百年一遇」的極端黑雨侵襲超過16個小時，打破了於1999年的5小時47分鐘最長黑雨紀錄；其間更創下一小時降雨量高達158.1毫米的有史以來最高紀錄！多區發生前所未見的嚴重水浸，據彭博社估計，香港這次世紀暴雨可能造成超過1億美元（約7.8億港元）的經濟損失，被淹沒、損毁的車輛、店鋪及基礎設施等會涉及巨額的保險索賠。

向來，本港市民受暴雨水災的影響只限於個別地區。在大家印象中，水浸只會出現在上環海味街、杏花邨停車場、鯉魚門村，以及新界北部這些「水浸黑點」，從沒想過會發生如此大範圍的水災。在電視新聞中，全城目睹黃大仙中心商場整個B1樓層被淹沒，黃大仙地鐵站更要完全關閉，這些畫面絕對是前所未見。

筆者在早前也有寫過，由於全球氣候變化，這種「百年一遇」極端天氣出現的機率會愈來愈高，暴雨會在各地發生得更頻繁，導致水災連連。執筆之時，看到地球另一邊的紐約市也正遭暴雨侵襲，布魯克林區（Brooklyn）在3小時內下了一個月的雨量近4吋（約101.6毫米），令鬧市街道都變成了河流。

有見及此，筆者近年都一直建議物業管理公司要做好防浸措施，以免突如其來的水災對旗下物業設施、租戶財產等造成損失，甚至危及市民安全。傳統上，許多商鋪或管理公司只懂得用沙包去防水，但其效用可謂極之有限。大家在網上可以看到很多影片，一些商店即使在門外堆了幾層沙包，也無法阻擋雨水中沙包之間的狹縫中湧入室內。

今次黑雨過後，我們接觸那些已經安裝了防汛板的客戶，很感恩地得知他們的物業都沒有受到水浸影響。這次實例，不單止讓我們對防汛板的效用更有信心，也證明了「防患於未然」這個永恆的大道理。同時間在雨過天晴後，我們也收到很多關於防汛板的查詢，有來自物業管理公司的，亦有大型商場、醫院、酒店、學校、商廈，以及私人屋苑等，可見大家都認清了眼前的挑戰，深覺需要採取更有效的防備措施。

不得不提的是，安裝防汛板固然有用，但定期清理渠道、防止淤塞，也是物業管理公司務必做好的重要工作。而作為市民，我們也千萬不要把垃圾、雜物棄置在渠道及其附近。只有每個單位都盡其本分，才可以在暴雨再臨時，減低水浸發生的機會，避免更大的損失。

作者簡介： 撰文：黃志明（Eddy） 集寶建業有限公司創辦人 集寶建業（Jibpool）創立於1997年，過往參與多個公私型機構、發展商大型項目，致力於為客戶提供一站式智能洗手間和物業管理方案，以及多款高級歐洲環保建材。Jibpool亦曾獲多個綠色建築及環保獎項，為行業提供符合LEED和HK BEAM的綠色建築方案，以配合企業可持續發展和ESG策略。

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