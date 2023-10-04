Tesco料英食品通脹持續放緩 2500款商品平均減價12%

隨著英國通脹逐漸放緩，多間連鎖超市掀起減價戰，英國大型連鎖超市Tesco有2,500款商品平均減價12%。Tesco指英國食品通脹率於過去半年有所回落，預料今年內會持續放緩。

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Tesco的銷售額在截至今年8月底的半年內，較去年同期增長約8.4%，主要受商品價格上漲的因素帶動。由於批發成本下降，該公司零售利潤大增13.5%至14億英鎊（約132.5億港元）。

集團行政總裁墨菲（Ken Murphy）表示，上半年食品通脹有所下降。雖然外部壓力依然存在，但Tesco預計下半年食品價格升幅將繼續放緩，有助緩解英國家庭的生活成本壓力。

Tesco跟隨大多數超市的步伐，近月因應大宗商品和其他投入成本的跌幅，下調包括牛奶、意粉和植物油等主食的價格。

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Tesco表示，顧客近期開始購買更多超市自家品牌的產品，以節省金錢。Tesco已在市中心地區的Express便利店推出自家品牌產品，售價比大品牌同類商品低4成。

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責任編輯：鄭錦玲