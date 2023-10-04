【開拓商機】Workday搶攻日本業務　亞太、日本區劃分為兩大市場部門

▲ 留意到愈來愈多日本企業如日產汽車（Nissan）及樂天（Rakuten）等，正迎向科技及以數據為基礎的轉型，Workday今（4日）宣布增加投資，將亞太及日本區劃分為兩個市場業務部門。（法新社資料圖片）

財務及人力資源企業雲端應用程式供應商Workday上周在三藩市Workday Rising大會公布多項生成式AI功能，向各市場企業提供更個人化服務。為進一步發展亞太區市場，瞄準數碼轉型趨勢及商機，Workday今（4日）宣布增加投資，將亞太及日本區劃分為兩個市場業務部門。

Workday全球銷售總裁Patrick Blair表示，留意到愈來愈多日本企業正迎向科技及以數據為基礎的轉型。據透露，日產汽車（Nissan）、樂天（Rakuten）、三井化學（Mitsui Chemicals）及Topcon等企業，均以Workday為科技合作夥伴。

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而該企的日本業務將繼續由日本區總裁Takumi Masai帶領，並直接向Blair匯報。目前，Workday正加大投資並調整解決方案，以配合日本的業務流程及法規。

此外，Workday任命在企業軟件行業深耕逾25年的Simon Tate為亞太區總裁，常駐悉尼，負責管理亞太區的銷售團隊並帶領區內業務發展。其任命將於2023年11月6日生效，並同樣向Blair匯報。

責任編輯：張寶燕

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