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【大行看法】張憶東：美長債息上升對港股衝擊已強弩之末　10年期債息年底看多少？

股市 16:31 2023/10/04

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【大行看法】張憶東：美長債息上升對港股衝擊已強弩之末　10年期債息年底看多少？

隨美國經濟將步入軟著陸以及CPI繼續回落，興業證券全球首席策略分析師張憶東發表報告指，預期今年底美國10年期債息有望低於4%，並形容中短期美債長端利率上升對港股的衝擊已經到了強弩之末。

美國加息進入尾聲，儲局目前的指引是年內再加息一次，明年減息兩次。張憶東認為，核心通膨仍處於回落趨勢、勞動市場供需有改善的經濟環境下，儲局調高利率終點的機率並不大，儲局亦沒有緊迫需求引導市場推後減息預期，料短端利率上行空間不大。

他又預期，今年底美國10年期債息預計低於4%，美元指數也有望走弱。當第四季在超額儲蓄耗盡、薪資漲幅以及消費信貸放緩的背景下，居民消費動能將放緩；且當前美國庫存年增速回到歷史中樞位置，若消費動能減弱，美國去庫存仍有空間，因而美國經濟短週期可望軟著陸，從而支撐期限溢價繼續上行的動力也會減弱。

港股金秋反彈或已開始

另一邊廂，隨著中國一系列宏觀調控政策措施密集出台，經濟壓力最大的時候可能已經過去，第四季中國經濟可望較上季改善。他指，國內的短期經濟、股市環境以及外部的地緣政治、無風險收益率，都已經發生了積極變化並有望延續。港股金秋反彈可能已經開始，值得逢低參與。

另外，張憶東指，第四季內外在環境有利人民幣匯率穩定。隨著國內一系列政策落地，經濟可望改善，則人民幣匯率預計在今年第四季回到7左右。

投資方面，強憶東看好四方面的機會，一、配置能源、電信業者、優質銀行及保險、房地產、交運、公用事業等領域的優質央國企龍頭。二、做空比例高企的產業及個股冚空倉的機會，精選優質網路龍頭。三、困境反轉或高景氣延續的產業，如醫藥、教育、有色金屬、工程機械、智慧汽車、海外擴張產業鍊等。四、在餐飲旅遊、食品飲料、美妝、紡服、物業等領域挖掘阿爾法機會並堅持長期價值。

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編輯：袁諾曦

港股 經濟 美元 張憶東 CPI
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