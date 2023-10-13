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【iMoney 16周年送大禮第一撃】送以色列 Rollink 全球最薄摺疊式手提行李箱

理財智慧 18:33 2023/10/13

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10月27日係《iMoney》16歲生日嘅大日子！為感謝眾多廣大讀者的愛戴及支持，我地將一連三周推出送禮活動同賀生辰！

香港人鍾意去旅行，自通關後不少人都化身成空中飛人密密飛。有見及此【iMoney 16周年送大禮第一撃】將送出以色列 Rollink FLEX 21【VEGA II】 21吋兩輪摺疊式手提行李箱。展開寬度有20 cm，但摺埋就只得6 cm厚，三步就完成變身！方便你「喼中喼」，放入其他尺寸嘅行李箱，陪你隨時出發嘆世界！

  • 最薄摺疊式手提行李箱，節省75% 收納空間，摺合只厚6cm，便攜易存
  • 容量特大達40L，內藏旁邊側袋可放輕便小物，短途出行必備之選
  • 輕型纖巧，淨重2.3kg，可hand carry上機（符合80%國際航空公司手提行李箱尺寸要求）
  • 內嵌式菱格紋路外殼採用PC物料，防潑水，堅固耐用
  • 專利設計註冊產品，榮獲多個創意大獎（2023年最佳摺疊行李箱國際品牌；2020年最佳設計金獎及人氣金獎）
  • 展開尺寸： 40 x 55 x 20 cm
  • 摺疊尺寸： 40 x 55 x 6 cm

 

想知【Rollink 全球最薄摺疊式手提行李箱】有幾輕便？即睇

 

如想獲得禮品，立即到相關帖子參加遊戲﹕

1) 「Like/讚好」 iMoney 智富雜誌Rollink Travel Smart I Asia Pacific

2) 於Comment 欄Tag 3位朋友；

3) 「Like/讚好」及「Share/分享」此帖（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入 https://bit.ly/3LLJAce 回答簡單問題及填妥參加表格

 

截止日期﹕2023年11月3日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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