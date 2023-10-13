【iMoney 16周年送大禮第一撃】送以色列 Rollink 全球最薄摺疊式手提行李箱

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美國汽車業罷工未解決 福特：讓步已達「極限」
10月27日係《iMoney》16歲生日嘅大日子！為感謝眾多廣大讀者的愛戴及支持，我地將一連三周推出送禮活動同賀生辰！
香港人鍾意去旅行，自通關後不少人都化身成空中飛人密密飛。有見及此【iMoney 16周年送大禮第一撃】將送出以色列 Rollink FLEX 21【VEGA II】 21吋兩輪摺疊式手提行李箱。展開寬度有20 cm，但摺埋就只得6 cm厚，三步就完成變身！方便你「喼中喼」，放入其他尺寸嘅行李箱，陪你隨時出發嘆世界！
想知【Rollink 全球最薄摺疊式手提行李箱】有幾輕便？即睇
如想獲得禮品，立即到相關帖子參加遊戲﹕
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4) 登入 https://bit.ly/3LLJAce 回答簡單問題及填妥參加表格
截止日期﹕2023年11月3日（下午2時正）
^圖片只供參考
^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。
^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。
^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。