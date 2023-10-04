▲ 【大行看法】星展：樓市是資金流去向及市場情緒的關鍵 發展商削派息釋出不利市場訊號

本港樓市持續低迷，星展集團資深投資策略師楊政齡認為，樓市是資金流去向及市場情緒的關鍵，但近日看到不少本港發展商削減派息的消息，反映發展商都對前景持審慎看法，傾向保留資金，對市場釋出一個不利市場訊號，故要資金回流至港股市場，相信要有更多政策配合。

過去本港樓價一直被指高得難以負擔，楊政齡指，近日租金有回升跡象，但樓價未有跟隨上揚，要樓市止跌回升，相信要重建置業信心，同時要看到利率有見頂或回落的可能性，樓價才有望回穩。

中國以外市場的投資機會更吸引

楊政齡稱，過去一年半至兩年，流入中港市場的資金有限，甚至有資金外流情況，因中國以外市場的投資機會更吸引，故中國應推出更多針對性的刺激經濟措施，提振經濟，才能增加中港市場的吸引力。

內房方面，楊政齡認為，中央早前積極降低內房開發商的槓桿水平，也降低內銀股的內房風險敞口，兩者均受成效，但同時導致不少內房開發商缺乏資金建屋及還債，中央需要推出更多政策，去解決有關問題，重建市場對內房信心。

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