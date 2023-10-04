軟銀孫正義：通用人工智能將10年內到來 或全方面超人類智能

軟銀首席執行官孫正義大膽預測，通用人工智能（AGI）將在未來10年內成為現實，它幾乎可以在所有領域超越人類智能。

孫正義在「軟銀世界（SoftBank World）」企業大會上發言時，強調生成式人工智能的快速發展，認為它已經在特定領域超越了人類智能。

他對「人工智能（AI）不可能比人類更聰明」的觀點提出質疑，指AI正在向自我學習、自我訓練和自我暗示的方向發展，這與人類的認知能力類似。

在孫正義的預測中，他還提出了「超級人工智能（Artificial Super Intelligence）」的概念，這一概念將在20年後到來，其智能將超過人類智能的一萬倍。孫正義以大膽的科技預測而聞名，他敦促日本公司擁抱AI的潛力，並重申了晶片設計公司Arm在即將到來的AI革命中的重要性。

Arm行政總裁Rene Haas對孫正義的觀點表示讚同，強調了Arm的高能效設計在為AI提供動力方面的作用。

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