東京市中心新建公寓平均價格上漲 60% 成全球第二房價高城市

根據不動產經濟研究所（Real Estate Economic Institute）的數據，今年上半年，大量投資促使東京市中心新建公寓的平均價格上漲了 60%，達到創紀錄的 1.296 億日圓（約 86.5 萬美元）。在經歷了數十年的通貨緊縮和成長停滯之後，日本迎來了投資熱潮，這使得日本年輕的專業人士無法負擔東京市中心的公寓。

瑞銀集團（UBS）的全球房地產報告顯示，對於當地人來說，房價的飆升已使東京成為全球第二大難以負擔的城市，僅次於香港。東京一套 60 平方米（646 平方英尺）的公寓現在的價格是技術工人工資的 15 倍，高於十年前的 10 倍，遠高於倫敦、新加坡和紐約。

據房地產專家稱，日本低利率，而外國買家利用接近33年低點的日圓疲軟走勢，再加上希望將資金轉移出中國的買家，令房價價格飆升。

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高緯環球顧問公司（Cushman & Wakefield）的數據顯示，自2019年以來，外國人已向日本房地產投資超過1.8兆日元，超過了機構投資者、房地產基金和企業的投資。高緯環球董事Mari Kumaga表示，房地產投機者的資金在疫情期間堆積如山，而日本看起來是這些資金在亞洲的主要落腳點。

Kumagai說：「如果他們想把錢留在亞太地區，往往會選擇澳洲、新加坡或日本，」她補充說，從價值穩定性和經濟規模來看，日本是這三個國家中最具吸引力的 。

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去年，由於市場上出現了大量高端住宅，東京市中心的公寓均價出現了上漲。 其中最具代表性的是新的麻布台新城（Azabudai Hills）綜合體，它擁有全國最大的辦公大樓和大約 1400 個住宅單元。

信義房屋不動產總裁Wang Mao San表示：「麻布台計畫與標誌性的東京鐵塔遙遙相望，正吸引台灣投資人的目光。」他認為，超級富裕的台灣人正在搶購價值超過 1 億日圓的東京房產作為第二居所，而普通的富裕投資者則關注東京和西部大都市大阪價值 3,000 萬至 7,000 萬日圓的公寓。

Wang 又指：「在日本，政治和經濟形勢都很穩定。 "與香港和倫敦等其他大城市相比，東京的房價仍然不算昂貴」日本不動產研究所的數據顯示，東京高階的元氣區一間豪華公寓的價格不到香港的一半，比倫敦便宜45%。

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責任編輯：張瑋婷