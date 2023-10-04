美國共和黨內訌 眾議院歷史首次罷免議長

本周二（3日），美國眾議院的共和黨人推翻了共和黨議長麥卡錫（Kevin McCarthy），這是眾議院歷史上首次罷免其領導人。

216票對210票的投票結果由極右翼共和黨眾議員Matt Gaetz領導，他在麥卡錫依靠民主黨選票通過一項法案並避免政府部分停擺後，轉而反對麥卡錫。

麥卡錫的下台使眾議院的立法活動陷入停頓，並引發了對未來政府可能再次停擺的擔憂。

眾議院計劃於10月10日開會討論議長職位的潛在繼任者，並定於10月11日進行投票，誰將接替麥卡錫仍是未知數。

議長麥卡錫的下台凸顯了共和黨內持續不斷的內訌及其為保持凝聚力而進行的鬥爭。麥卡錫曾因其領導決策而遭到民主黨和本黨一些成員的批評，導致其被免職。

事態發展使國會解決政府撥款、農業補貼計劃和援助烏克蘭等關鍵問題的能力進一步複雜化，而政府停擺的可能性在不久的將來就會出現。由於多名共和黨人被認為是填補議長職位的潛在候選人，眾議院未來的領導層仍存在不確定性。

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