【內房危機】中駿票據違約涉資6100萬美元 周四起暫停境外美元優先票據交易

中駿集團（01966）發布公告，指公司沒有根據2021年3月22日簽訂的銀團貸款協議支付已到期的本金和利息共約6,100萬美元。截至本公告之日，集團尚未收到有關境外債權人要求加快償還債務的任何通知。

中駿股價周三（4日）收報元，跌%，成交額57萬元。

此外，集團將向聯交所申請由2023年10月5日上午9時正起，暫停上述公司各境外美元優先票據(於2024年4月到期的7.375%優先票據、於2024年9月到期的5.95%優先票據、於2025年5月到期的7%優先票據、於2026年2月到期的6%優先票據)的交易，直至另行通知為止。

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通告指出，集團一直盡力履行其所有境外債務的還款義務。自2022年1月1日至本公告之日，集團已償還境外債務本金和利息共約15.6億美元。踏入2023年第二季度，集團的銷售持續下滑，流動資金緊張狀況日益嚴峻，境外兌付債務壓力持續增加。即使集團竭盡全力，流動現金及銀行存款可能無法履行當前和日後義務所需。

駿未支付貸款已導致公司的境外美元優先票據出現違約事件。未支付貸款可能會導致集團債權人根據相關融資的相應條款要求加快償還債務或採取行動。截至本公告之日，集團尚未收到有關境外債權人要求加快償還債務的任何通知。因應集團目前面臨的挑戰，公司認為應立即探討整體債務的全面解決方案，以確保集團的長遠發展，並保障集團所有持份者的利益。

面對行業的困境，集團將集中資源確保已預售的物業竣工交付，並適時調整銷售策略，加快物業預售及銷售，以穩定業務營運，保障購房者、集團合作伙伴及所有持份者的利益。截至本公告之日，集團仍繼續保持正常的業務營運。

公司將盡快委聘外部顧問，協助集團就現在的資本結構及流動性進行評估，並探索可行的全面解決方案，以確保集團的長遠發展及保障所有持份者的利益。公司計劃積極與境外債權人溝通，爭取他們的支持和理解，以期友好解決債務問題。

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記者：李兆明