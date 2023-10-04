▲ 【數碼詐騙】環聯：香港可疑數碼詐騙交易比率達18% 成世界最高

信貸資料服務商聯環聯（美：TRU）發表分析報告顯示，2023年上半年香港的可疑數碼詐騙交易比率達到18.3%，屬於環聯調查所及的市場之最高，遠高於全球同期比率5.3%，意咪香港每6宗數碼交易就有一宗屬於可疑詐騙。環聯續指，所有源自香港的數碼交易中，可疑交易的宗數按年大增57%，增幅亦比全球增長27%為高。

環聯表示，可疑數碼詐騙比率是指，在環聯客戶所有接受評估的交易數目之中，有多少比例會被拒絕或要求客戶檢視涉及詐騙跡象的交易。

環聯表示，源自香港的數碼交易，旅遊及休閒業和虛擬社區（網上約會、論壇等）的可疑數碼詐騙交易比率屬調查所及的行業當中最高，分別為8.1%和4.8%。

全球而言，於調查所及的所有行業之中，零售業、電子遊戲業及電訊業在 2023 年上半年的全球可疑數碼詐騙交易比率最高，分別為 10.6%、7.0%及 5.3%。而與博彩業（網上體育博彩、撲克等活動）相關的數碼交易宗數則升幅最多，按年增幅達 85%。縱觀全球，保險業及物流業於2023 年上半年的可疑數碼詐騙交易比率最低。

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