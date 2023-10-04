中國電力34億人幣 出售5項能源資產權益

中國電力(02380) 宣布以約34.1億元（人民幣．下同）（約37億元）出售5間公司49％至100％股權予持有36％的特殊目的載體，不會錄得損益，將不會產生任何不利財務影響。集團表示交易完成後，將仍透過控制特殊目的載體的以維持控制該5間公司，故其財務報表將繼續併入該集團財務報表內。至於出售所得全部款項將用於償還銀行借貸、作為營運資金和資本投資。中國電力全日收報2.87元，上升0.3%。

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是次出售的5間公司為酒泉第三風電、大慶美陽達、淮南新能源、菏澤新能源和德州天瑞，分別從事風電場建設、風力發電及太陽能發電及電力供應等，運營裝機容量1,128.9兆瓦，今年首8個月純利2.9億元，於8月底淨資產約40.4億元。

中國電力表示，將目標公司股權轉讓予合夥基金旗下的特殊目的載體，旨在引入新的戰略合作夥伴，以共同發展及進一步拓展集團的清潔能源項目。彼等對目標公司的投資將令集團能夠獲得額外融資的同時，保留對目標公司的控制，從而促進集團發展與資金需求之間的平衡。新增的外部資金將有效改善集團的現金流及資產負債比率。

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