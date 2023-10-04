▲ 【大行看法】渣打財富管理降低恒指第四季波動區間到17000至19000點 調升美股至超配

渣打財富管理首席投資辦公室將恒指上落區間由第三季的18000至20000點，降至第四季的17000至19000點。渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，內房債務問題尚未根治，對銀行及消費板塊產生一定壓力，加上高息環境對本港下半年樓市構成一定衝擊，本地消費亦遜於預期，故未來數月港股盈利預測料下調5%至10%，因此將港股目標區間下調。

市場信心尚未恢復至正常水平

鄭子豐指，中港缺乏有力的刺激政策支持下，市場信心尚未恢復至正常水平，相信港股將維持疲軟格局，後市催化劑則留意月底的《施政報告》及中央政治局會議，若屆時有有力措施推出，恒指有機會重上19000至21000點。

渣打財富管理在全球股票的核心配置中，將美國股票上調至超配，並透過低配歐元區和英國股票來提供資金，該行同時將亞洲（除日本）股票和亞洲美元債下調至核心（中性）持倉，即使中國仍是亞洲股票和債券基準的重要組成部分，但迄今尚未推出重大的刺激政策，若沒有強大促成因素，刺激措施不會立刻出台，而目前促成因素似乎還欠奉。

押後美國步入衰退時間至明年次季

美國方面，渣打財富管理下調未來12個月出現衰退的機會率，並將美國可能開始步入衰退的時間推遲至明年第二季，因疫情後的刺激措施對消費的提振作用持續時間更長，且製造業投資有復甦跡象，故延長了經濟擴張時間，但基於貨幣政策大幅收緊及財政刺激的效果消退，該行的領先指標繼續表明未來6至12個月的衰退風險高企。渣打財富管理預計，聯儲局和歐央行將在今年的剩餘時間維持利率不變，然後到2024年第三季度分別減息75點子和50點子。

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